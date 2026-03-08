Mit leeren Händen

Es entwickelte sich eine intensive Partie. Die Heiligenstädter Jungs hielten kämpferisch dagegen und versuchten, dem Favoriten Paroli zu bieten. Doch in der 23. Minute schlug der RSV erstmals zu: Dominik Kruska nutzte eine Gelegenheit der Gastgeber und brachte die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze mit 1:0 in Führung. Die Seipel-Elf ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Kurz vor der Pause bot sich sogar die große Chance zum Ausgleich, als Moritz Ruprecht aussichtsreich zum Abschluss kam. Der Ball wollte jedoch nicht ins Netz – und so ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen.

Freistoß kurz nach der Pause entscheidet das Spiel

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, mussten die Blau-Weißen den nächsten Rückschlag hinnehmen. Arthur Ekallè verwandelte einen Freistoß und brachte den Ball zum 2:0 im Tor unter. Ein Treffer, der den RSV endgültig auf die Siegerstraße brachte. Trotzdem steckte der SCH nicht auf. Die Gast-Mannschaft versuchte weiterhin, offensiv Akzente zu setzen und sich Chancen zu erspielen. Doch gegen die stabile Defensive der Gastgeber fehlte am Ende das letzte Quäntchen Glück und Durchschlagskraft.

Blick nach vorn: Heimspiel gegen Plauen

So blieb es am Ende bei einer 0:2-Niederlage beim Tabellenzweiten aus Stahnsdorf.

Viel Zeit zum Hadern bleibt allerdings nicht, denn schon am kommenden Wochenende wartet die nächste Aufgabe: Dann empfängt die Seipel-Elf den VFC Plauen am Gesundbrunnen.