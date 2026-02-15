Mit kuriosem Eigentor: MSV Zossen siegt im 1. Test!

– Foto: Verein

Der MSV Zossen 07 ist mit einem Erfolgserlebnis in die Vorbereitung gestartet. Im ersten Testspiel unter der Leitung des neuen Trainerteams Tim Hahn und Michael Juhnke setzten sich die Zossener mit 2:1 gegen die Reserve der SG Großziethen durch. Auch wenn das nackte Ergebnis in dieser Phase der Vorbereitung zweitrangig ist, lieferte der Auftritt im Sportforum Dabendorf bereits erste interessante Ansätze.

Die Hausherren zeigten sich von Beginn an bemüht, die Vorgaben des neuen Duos umzusetzen. In der 16. Minute belohnte sich der MSV: Neuzugang Krystian Aleks Pastwa antizipierte einen missglückten Rückpass der Gäste-Abwehr goldrichtig, umkurvte den Torwart und schob zur 1:0-Führung ein – ein Einstand nach Maß für den Offensivmann.

Dass in der Abstimmung nach der kurzen Vorbereitungszeit noch nicht jedes Rädchen ins andere greift, zeigte sich in der 20. Minute. Eine weite Flanke der SGG segelte bis kurz vor den Zossener Strafraum. Weder Torwart Hein noch Innenverteidiger Jochim fühlten sich zuständig, sodass der Ball ohne weitere Berührung zum 1:1-Ausgleich ins Netz trudelte.

Czesky entscheidet den Test

Zossen kam jedoch druckvoll aus der Kabine und suchte nach dem Seitenwechsel die Entscheidung. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff nutzte der MSV eine Überzahlsituation im gegnerischen Sechzehner konsequent aus. James Thomas Czesky vollendete den Angriff zum 2:1-Endstand (47.).

In der restlichen Spielzeit kontrollierte der MSV die Partie und hätte das Ergebnis bei konsequenterer Chancenverwertung noch deutlich in die Höhe schrauben können.

Letztlich verhinderte ein stark aufgelegter Gästekeeper weitere Zossener Treffer.

Fazit: Für Tim Hahn und Michael Juhnke war es ein aufschlussreicher erster Test. Trotz des Slapstick-Gegentors und des Chancenwuchers in der Schlussphase überwogen die positiven Aspekte, auf denen das Trainerteam in den kommenden Wochen aufbauen kann.

Am Donnertag testet der MSV noch zuhause um 19 Uhr gegen den SV Rangsdorf, bevor es am 28.02. zurück in den Ligaalltag geht.