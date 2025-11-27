Mit Kruth, Onaiwu, El-Zein und Co.: FCM II trotz Profis chancenlos

Es bleibt dabei: Gegen die Teams aus dem oberen Tabellendrittel der Regionalliga Nordost ist für die U23 des 1. FC Magdeburg nichts zu holen. Am Mittwochabend setzte es im Heimspiel gegen den Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig (im Re-Live auf volksstimme.de und mz.de) eine 1:5-Niederlage. Und das, obwohl wieder eine Reihe an Profis aus dem Zweitliga-Kader unterstützten.

Mit Ersatzkeeper Noah Kruth, dem luxemburgischen Nationalspieler Eldin Dzogovic, Abu-Bekir El-Zein, dem 250-fachen Zweitliga-Spieler Robert Leipertz sowie dem als Last-Minute-Ersatz für Martijn Kaars verpflichteten Ado Onaiwu standen gleich fünf etatmäßige Akteure aus dem Zweitliga-Kader in der Startelf. Auch Magnus Baars und der eingewechselte Marcel Zajusch haben bei den Blau-Weißen einen Profivertrag. Dennoch war die FCM-Reserve am Mittwoch gegen Lok Leipzig insgesamt chancenlos.

Noch einmal bäumten sich die Hausherren kurz auf. Nach einem Foulspiel an Albert Millgramm verwandelte El-Zein den fälligen Elfmeter (62.), auch wenn Lok-Keeper Andreas Naumann noch dran war. Doch eine Gelb-Rote Karte gegen den erst zur Halbzeit eingewechselten Zajusch bremste den FCM II umgehend wieder aus. Der Treffer durch Dorian Cevis zum 1:5-Endstand, nach bösem Abspielfehler von Keeper Kruth, machte den gebrauchten Abend der Hausherren perfekt.

Schon nach fünf Minuten brachte Lukas Wilton die Gäste aus Probstheida in Führung, schon in der 14. Minute stellte Stefan Maderer auf 2:0 für die Lok - jeweils unter Magdeburger Mithilfe. Nach einigen ausgelassenen Gelegenheiten sorgten die Leipziger zum Start in Durchgang zwei für noch klarere Verhältnisse. Erst wurde Ayodele Adetulas Schuss noch entscheidend abgefälscht (48.), dann vollstreckte Jonas Arcalean (59.).

Lok Leipzig feiert vorzeitigen Gewinn der Herbstmeisterschaft

Dagegen feierten die Leipziger vor 2114 Zuschauern in der Avnet Arena den vorzeitigen Gewinn der Herbstmeisterschaft. Womöglich könnten die Messestädtern in der neuen Saison schon unter ganz anderen Vorzeichen an der Elbe gastieren. Sollte Lok Leipzig dieses Mal der Drittliga-Aufstieg gelingen und der FCM die Rettung in der 2. Bundesliga verpassen, würden sich beide Clubs in Liga drei wieder gegenüberstehen.

