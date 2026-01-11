Mit Kruphölter-Transfer: Ahlener Clubs wollen Zusammenarbeit ausbauen

Die Hinserie war für Mika Kruphölter eine zum Vergessen: Nach 16 Spielen in der Vorsaison stand der 20 Jahre alte Verteidiger in dieser Spielzeit keine einzige Oberliga-Minute für RW Ahlen auf dem Platz. Zum einzigen Pflichtspieleinsatz kam er im Beckumer Kreispokal gegen A-Ligist Westfalen Liesborn (32 Minuten). Bei Landesliga-Aufsteiger ASK Ahlen hofft Kruphölter nun auf die persönliche Kehrtwende.

"Für Mika ist es aktuell enorm wichtig, Woche für Woche Spielpraxis zu sammeln", erklärt Ahlens Sportvorstand Dennis Kocker den Wechsel Kruphölters innerhalb der Stadtgrenzen. Die Tür für eine spätere Rückkehr bleibe nach Vereinsangaben "ausdrücklich" offen. "Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt seiner Entwicklung sehr gut tun wird. Mika ist ein Ahlener Junge, der unseren Verein seit der Jugend kennt, und genau deshalb wollten wir eine Lösung finden, die sportlich sinnvoll ist und ihm Perspektive bietet. Die Möglichkeit einer Rückkehr bleibt ausdrücklich bestehen. Wir bedanken uns ausdrücklich beim ASK für die offenen und konstruktiven Gespräche", so Kocker weiter. Mika Kruphölter wurde in der Jugend des VfL Bochum, SC Preußen Münster und SV Lippstadt ausgebildet und schaffte über die eigene U19 den Sprung in den Oberliga-Kader. Neben der Innenverteidigung ist er flexibel auf der linken Außenbahn einsetzbar.

Beide Vereine betonen zudem, dass man für die Zukunft einer stärkeren Zusammenarbeit ins Auge fassen möchte. Für RWA sei es der Anspruch, "innerhalb der Stadt und der direkten Nachbarschaft partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Die Unterstützung des ASK ist Ausdruck eines gemeinsamen Verständnisses von Nachwuchsarbeit und sportlicher Entwicklung im Ahlener Fußball", so der kriselnde Oberligist. Dennis Kocker sagt: "Es ist uns wichtig, dass wir uns innerhalb der Stadt gegenseitig unterstützen. Solche Lösungen zeigen, dass Zusammenarbeit im Ahlener Fußball möglich und sinnvoll ist – auch mit Blick auf zukünftige Kooperationen."