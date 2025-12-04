Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Tennenbronner Spieler (in Blau) sind am Wochenende noch einmal auswärts gefordert. – Foto: Wolfgang Scheu
Mit Kreativität bewältigt der FV Tennenbronn seine Personalkrise
Bei der SG Schwarzwaldunion Schönwald-Schonach tritt am Samstag der FV Tennenbronn an.
Der Tabellenvierte der Fußball-Bezirksliga hat mit Personalproblemen zu kämpfen, die Winterpause darf kommen.
Nein, sie gehen nicht auf dem Zahnfleisch, aber wenn sie die Beine endlich hochlegen und einmal ausspannen dürfen, dann sind sie beim FV Tennenbronn nicht traurig darüber. Hinter den Spielern liegt ein außergewöhnlich anstrengendes Fußballjahr. In der vergangenen Saison luchsten sie in einem Herzschlagfinale dem FC Furtwangen noch Rang zwei ab und qualifizierten sich für die Aufstiegsrelegation. Dort musste sich der FVT in zwei spannenden Duellen dem FC Öhningen-Gaienhofen beugen.