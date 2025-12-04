Mit Kreativität bewältigt der FV Tennenbronn seine Personalkrise

Nein, sie gehen nicht auf dem Zahnfleisch, aber wenn sie die Beine endlich hochlegen und einmal ausspannen dürfen, dann sind sie beim FV Tennenbronn nicht traurig darüber. Hinter den Spielern liegt ein außergewöhnlich anstrengendes Fußballjahr. In der vergangenen Saison luchsten sie in einem Herzschlagfinale dem FC Furtwangen noch Rang zwei ab und qualifizierten sich für die Aufstiegsrelegation. Dort musste sich der FVT in zwei spannenden Duellen dem FC Öhningen-Gaienhofen beugen.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.