Die Tennenbronner Spieler (in Blau) sind am Wochenende noch einmal auswärts gefordert.
Die Tennenbronner Spieler (in Blau) sind am Wochenende noch einmal auswärts gefordert. – Foto: Wolfgang Scheu

Mit Kreativität bewältigt der FV Tennenbronn seine Personalkrise

Bei der SG Schwarzwaldunion Schönwald-Schonach tritt am Samstag der FV Tennenbronn an.

Der Tabellenvierte der Fußball-Bezirksliga hat mit Personalproblemen zu kämpfen, die Winterpause darf kommen.

Nein, sie gehen nicht auf dem Zahnfleisch, aber wenn sie die Beine endlich hochlegen und einmal ausspannen dürfen, dann sind sie beim FV Tennenbronn nicht traurig darüber. Hinter den Spielern liegt ein außergewöhnlich anstrengendes Fußballjahr. In der vergangenen Saison luchsten sie in einem Herzschlagfinale dem FC Furtwangen noch Rang zwei ab und qualifizierten sich für die Aufstiegsrelegation. Dort musste sich der FVT in zwei spannenden Duellen dem FC Öhningen-Gaienhofen beugen.

Stefan Kech (BZ)Autor