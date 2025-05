Mit Kraftakt zum Klassenerhalt

Oberweikertshofen bezwingt Aindling knapp

Mit einem Kraftakt hat der SC Oberweikertshofen am späten Samstagnachmittag nach acht sieglosen Spielen in Folge endlich wieder einmal den Platz im heimischen Waldstadion als Sieger verlassen können. Mit dem 2:1 über den TSV Aindling schaffte die Mannschaft von Trainer Dominik Widemann am vorletzten Spieltag nun endgültig den Klassenerhalt.

Entsprechend wurde der Sieg anschließend in der Waldgaststätte gefeiert. „Es war nicht so wild“, meinte Widemann, denn man habe ja noch ein Spiel am nächsten Wochenende in Illertissen. Danach feiert die Mannschaft ihren Klassenerhalt aber im Brucker Ristorante „Brunello“.

Mannschaft, Trainer und Fans durchlebten ein Wellenbad der Gefühle im Waldstadion. Der erste Schreck fuhr ihnen in die Glieder, als der Referee Elias Wörz (xxx) nach 20 Minuten auf den Punkt zeigte. Torben Faßbender soll einen Aiblinger gefoult haben. „Ich weiß nicht, warum der Schiri gepfiffen hat“, meinte Widemann zu dem Elfmeter. „In meinen Augen völlig unberechtigt.“ Zum Glück für den SCO jagte Ibrahim Neziri den Ball über die Querlatte.

Dann ging der SCO durch Elias Eck mit 1:0 in Führung, als er den Ball nur noch ins leere Tor bringen musste, nachdem ihn der schnelle Nabil Tcha-Zodi auf die Reise geschickt hatte. „Unsere Taktik ist zwar aufgegangen, aber dann erhielten wir den nächsten Nackenschlag“, so Widemann.

Nico Baumeister glich noch vor dem Seitenwechsel für Aindling aus. „Wir werden unsere Chancen kriegen“, baute Widemann beim Pausentee seine Mannschaft auf. Zurück auf dem Platz gelang nach einer Viertelstunde Nabil Tcha-Zodi die erneute Führung zum 2:1. Dem wieselschnellen Tcha-Zodi konnte sein Gegenspieler nicht folgen, der anschließende Torschuss schien das einfachste von der Welt zu sein.

Der Torschütze zum 1:0, Elias Eck, hatte gar das 3:1 auf dem Fuß. Statt selbst zu schießen, legte er den Ball quer, doch es war niemand mitgelaufen. Pech hatte auch Javin Bolte, als er aus 22 Metern abzog und die Aindlinger Querlatte das 3:1 verhinderte.

Die Schlussphase machte der SCO nochmals dramatisch, als Christoph Sdzuy nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sah und der SCO die restlichen sechs Minuten plus Nachspielzeit in Unterzahl den knappen Vorsprung verteidigen musste. Aber auch der Aindlinger Torschütze Baumeister musste nach einem Frustfoul an SCO-Keeper Marco Dzwonik und erhielt eine Zeitstrafe.

„Heute hat die Mannschaft 90 Minuten so gespielt, wie ich mir das vorstelle“, sagte Widemann. „Sie haben auf dem Platz gekämpft und gerackert, jeder für jeden. Sie waren heute einfach überragend, wie sie aufgetreten sind.“