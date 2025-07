Mit Kontinuität ins Spieljahr 25/26

Nach kurzer Sommerpause ist unsere Erste in die Vorbereitung zur Saison 2025/2026 gestartet. In den beiden Vorjahren hatten wir kurz vor Saisonende jeweils mit ungeplanten Trainerwechseln zu kämpfen - aus Aberglaube haben wir uns in diesem Sommer daher entschieden, die Personalverkündungen etwas hinauszuzögern. Herumgesprochen hat es sich aber natürlich längst und ist auch alles andere als eine Überraschung: Der ASV geht unverändert mit Trainer Jan Zevenhuizen und seinem bestehenden Trainer- und Funktionsteam in die neue Spielzeit.

„Hinter der Ersten liegt mit Platz 4 in der Bezirksliga die erfolgreichste Saison unserer Vereinsgeschichte. Jeder, der es mit dem ASV hält, weiß um den großen Anteil des gesamten Staffs daran. Die Verlängerung des gesamten Teams hinter dem Team ist der Grundstein für die weitere Entwicklung unserer Ersten. Wir fiebern jetzt schon der neuen Runde entgegen“, ist der Fußballvorstand glücklich über diese erfreulichen Personalentscheidungen.