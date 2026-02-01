Mit Kontinuität in die Zukunft – Trainerduo verlängert beim Sportbund Aufstiegstrainer bleiben von PM SB Rosenheim · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

Gute Nachrichten beim SB DJK Rosenheim! Cheftrainer Patrick Zimpfer und Co-Trainer Armin Just werden weiterhin an der Seitenlinie stehen.

Der Sportbund Rosenheim hat die Verträge mit Cheftrainer Patrick Zimpfer und Co-Trainer Armin Just verlängert. Mit dieser Entscheidung setzt der Verein weiterhin auf Kontinuität und unterstreicht den eingeschlagenen sportlichen Entwicklungsweg. Zimpfer, der ursprünglich aus Ostermünchen kommt, übernahm die Rosenheimer vor rund drei Jahren. Von Beginn an stand Sportbund-Urgestein Just an seiner Seite. In ihrer ersten Saison musste die Mannschaft den Gang in die Kreisliga antreten. Seither ist eine kontinuierliche Entwicklung erkennbar: Im vergangenen Sommer führten Zimpfer und Just die Grün-Weißen zur Meisterschaft in der Kreisliga und damit zurück in die Bezirksliga. In der laufenden Bezirksligasaison überzeugt der Sportbund, belegt Rang zehn und befindet sich damit auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das erklärte Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Dem Trainer-Duo ist es gelungen, einen jungen Kader – ergänzt durch erfahrene Führungsspieler – weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren. Ein besonderer Verdienst von Zimpfer und Just ist die konsequente Einbindung von Spielern aus der eigenen Jugend. Auch in der laufenden Saison feierten drei weitere Talente ihr Debüt in der ersten Mannschaft. Diesen Weg möchte der Sportbund gemeinsam mit dem Trainerteam weitergehen und die positive Entwicklung fortsetzen. „Wir sind sehr glücklich, mit unserem Trainerteam den eingeschlagenen Weg weiter gehen zu können. Allein, dass die Vertragsverlängerung eine Sache von wenigen Minuten war, zeigt, dass wir alles in die gleiche Richtung denken, große gegenseitige Wertschätzung da ist und wir unseren eingeschlagenen Weg weiter gemeinsam als Sportbundfamilie gehen wollen“, äußert sich Abteilungsleiter Marc Hayden. Er fügt an: „Der souveräne Aufstieg aus der Kreisliga und der jetzige Nichtabstiegsplatz in dieser schweren Bezirksliga zeigt uns, dass die Entwicklung absolut in die richtige Richtung geht. Das Ziel den Verein nachhaltig aus der eigenen Jugend zu entwickeln, geht voll auf. Neben unseren erfahrenen Sportbundlern haben wir sechs Spieler der Jahrgänge 2004/05 und unsere Neuzugänge, gemeinsam bilden diese Säulen den Kern der Mannschaft. Außerdem stehen die nächsten Talente bereits in den Startlöchern. Wir sind glücklich, dass das Trainerteam diesen Weg mit uns geht. Die Arbeit des Trainerteams, sowie die infrastrukturellen Pläne des Vereins, lassen uns positiv in die Zukunft blicken.“