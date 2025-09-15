Mit Kontern ins Glück – Clevere Altenerdinger bezwingen Garching

Die Spielvereinigung aus Altenerding konnte nach drei sieglosen Partien in Folge endlich wieder gewinnen. Gegen Garching stand es am Ende 3:1.

Altenerding – In einem hochklassigen Bezirksligaspiel setzte sich die SpVgg Altenerding beim VfR Garching glücklich, aber aufgrund der starken Mannschaftsleistung nicht unverdient 3:1 durch. Die Gäste zeigten sich vor dem Tor effizienter, besonders die Offensivreihe um Leart Bilalli, Mario Dipalo und Wiam Takruri überzeugte mit klugen Laufwegen und präzisen Abschlüssen.

Bereits nach drei Minuten brachte Dipalo die Veilchen nach schöner Vorarbeit von Takruri und Leonardo Tunjic in Führung. Garching antwortete mit gefährlichen Abschlüssen, doch Keeper Lukas Loher und das Aluminium verhinderten den Ausgleich. Ein Fernschuss von Mike Niebauer landete am Außenpfosten, und auch Gottfried Agbavon verpasste freistehend vor dem Tor. (12./19.). Altenerding blieb stabil, die drei Angreifer prüften die Defensive des VfR mehrfach, scheiterten bei einem abgefälschten Schuss von Bilalli jedoch am Querbalken (20.).

Nach einem Rückpass zögerte Loher zu lange, Mujkic klärte in höchster Not (29.). In der 34. Minute stand das Alu der SpVgg zur Seite, denn ein sehenswerter Schuss von Mike Niebauer prallte an den Querbalken. Kurz darauf vergab Dennis Niebauer eine Großchance, als er statt selbst zu schießen abspielte (36.). Samuel Kronthaler setzte kurz vor der Pause zum Konter an, traf den Ball aber nicht richtig und verfehlte aus 17 Metern das Gehäuse (45.).

Auch in Hälfte zwei blieb Altenerding gefährlich. Nach einem Ballgewinn steckte Marco Baumann auf Takruri durch, der aber frei vor Torhüter Dietrich das Ziel verfehlte (52.). In der 61. Minute fiel doch das 2:0: Nach einem Diagonalball von Alexander Weiher brachte Bilalli den Ball nach innen, wo Marcel Matkowitz Dipalo foulte. Den folgenden Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst. Tunjic hatte wenig später die Chance zum 3:0, doch sein Abschluss ging über das Tor (69.).

Anschlusstreffer aus dem Nichts

Garching wirkte angeschlagen, doch dann fiel überraschend der Anschlusstreffer: Einen zu kurz geratenen Befreiungsschlag von Loher nahm Dennis Niebauer aus 16 Metern volley und traf zum 1:2 (73.). Wenig später kassierte Marco Baumann eine Zeitstrafe, doch in dieser Phase verhinderte Dietrich bei einem Schuss von Dipalo die Entscheidung (82.). Drei Minuten vor dem Ende war die Spielerzahl wieder ausgeglichen, denn auch Luca Matkowitz musste nach Foul an Takruri für zehn Minuten vom Platz (87.).

Nur wenig später drohte auch der Ausgleich nach Toren, aber Loher rettete gegen den alleine vor ihm auftauchenden Philipp Strube überragend. Als der VfR alles nach vorne warf, schloss die SpVgg einen von Kronthaler initiierten Konter durch Bilalli zum 3:1 ab (90.). Damit sicherte sich die Locke-Elf mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison den Anschluss an das Tabellenmittelfeld.