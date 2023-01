Mit Kontaktdaten: Tugay Temir sucht neue Herausforderung Seit vergangenem Sommer spielte Tugay Temir beim Bezirksligisten Union Velbert, ab sofort sucht er allerdings einen neuen Verein.

Immer wieder melden sich vereinslose Fußballer bei FuPa Niederrhein. Dies hat jetzt auch Tugay Temir getan, der bisher noch im Trikot des SV Union Velbert in Gruppe 7 der Bezirksliga auflief. Sein Vertrag lief zum Jahresende nun aus, was gleichzeitig bedeutet, dass er wohl sogar ablösefrei zu haben wäre.

Dies möchte der torhungrige Temir durch einen Wechsel nun verändern, schließlich ist gerade in seinem jungen Alter die Spielpraxis enorm wichtig. Eines scheint allerdings bereits sicher zu sein: Eine Zukunft beim aktuellen Club, dem SV Union Velbert, scheint ausgeschlossen. Eine neue Herausforderung soll her, schließlich möchte der junge Torjäger, der vergangenes Jahr noch in der Kreisliga B beim TFC Wuppertal unterwegs war, seine Ambitionen weiter untermauern.



Der 1,74 Meter große, beidfüßige Angreifer beschreibt seinen neuen Wunschclub wie folgt: Am liebsten wäre es erneut ein Verein in der Bezirksliga, aber auch eine höherklassige Herausforderung aus der Landesliga würde er nicht ausschließen. Sein zukünftiger Club sollte dabei bestenfalls erneut aus Wuppertal oder Solingen stammen.



Falls bei euch also das Interesse nach einem jungen, talentierten Stürmer geweckt wurde, wäre Tugay Temir eventuell eine Option für euren Verein. Erreichen könnt ihr ihn über folgende Email-Adresse: tugaytemir@outlook.de