Mit Kontaktdaten: Lahi Kaddouri ist bereit für neue Herausforderung

Für Lahi Kaddouri sind Teamgeist und Disziplin besonders wichtig. Der Trainer aus Duisburg steht aktuell bei der GSG Duisburg an der Seitenlinie und hat die C-Junioren in die Leistungsklasse geführt. Zur neuen Spielzeit ist er bereit für eine neue Herausforderung.
In der Jugendarbeit kennt er sich bestens aus. 17 Jahre lang war er beim SV Wanheim als Jugendtrainer und Jugendleiter tätig, ehe er im vergangenen Sommer zur GSG wechselte. "Durch meine langjährige Tätigkeit im Jugendfußball verfüge ich über umfangreiche Erfahrung in der Ausbildung und Entwicklung von Spielern sowie in der Organisation und Führung von Mannschaften und Vereinsstrukturen", sagt er selbst. Nun möchte sich der DFB-C-Lizenz-Inhaber neu orientieren.
Dafür ist er bereit bis zu 50 Kilometer zu fahren. Ob es im Bereich der Jugend oder der Senioren ist, ist für ihn zweitrangig. Wichtig ist, dass es ein interessantes Projekt ist, bei dem "ein funktionierendes Vereinsumfeld, klare Kommunikation, Rückhalt für die sportliche Arbeit und eine Mannschaft, die bereit ist, sich weiterzuentwickeln", gegeben sind. Dabei ist die Ligazugehörigkeit nicht wichtig. "Entscheidend sind die Perspektive und die Rahmenbedingungen des Vereins", betont Kaddouri.
Seine Spielphilosophie beruht auf einer guten Organisation, hoher Einsatzbereitschaft und attraktivem, aktiven Fußball. Während er stets um eine Weiterentwicklung der Mannschaft bemüht ist, steht die persönliche Weiterbildung ebenfalls im Fokus, "um moderne Trainingsmethoden und aktuelle Entwicklungen im Fußball in meine Arbeit einfließen zu lassen."
Kaddouri ist genau der richtige Mann für euch? Dann meldet euch gerne direkt bei ihm, lernt ihn kennen und findet womöglich euren neuen Trainer. Ihr erreicht ihn unter folgender Nummer: +49 178 5448055. Alternativ ist er auch per Mail (cenk2425@hotmail.de) erreichbar.
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