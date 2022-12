Mit Kontaktdaten: Fabio Minino sucht einen neuen Klub Zuletzt lief der Mittelfeldspieler für den FSV Duisburg in der Oberliga auf.

Von Zeit zu Zeit melden sich bei FuPa Niederrhein immer mal wieder Fußballer, die auf der Suche nach einem neuen Verein sind. So ist es auch jetzt beim 20-jährigen Fabio Minino, der in der abgelaufenen Hinserie für den FSV Duisburg in der Oberliga Niederrhein aufgelaufen ist. Die Vita könnte dabei für den einen oder anderen Verein nicht uninteressant sein.

In seiner Jugend lief Fabio Minino nämlich für den KFC Uerdingen auf, spielte dann letztlich in der A-Jugend auch in der Niederrheinliga. Dabei gehörte er parallel schon dem Drittligakader des KFC Uerdingen an, kam dort aber nicht zum Einsatz. Nach dem Abstieg der Krefelder in die Regionalliga West stand er dort dann immerhin dreimal auf dem Platz.

Es folgte der Wechsel im Sommer 2022 der Wechsel zum FSV Duisburg. Dort läuft es nicht nur für die Mannschaft in der Oberliga Niederrhein insgesamt nicht nach Wunsch, sondern auch für Minino nicht, kamen doch auch hier nur vier Einsätze zustande, bei denen der 1,80 Meter große beidfüßige Mittelfeldspieler viermal spielte, einmal von Beginn an und dreimal als Joker.

>>> Fabio Minino bei FuPa

"Ich bin auf der Suche nach einer ernsthaften, guten Herausforderung. Die Oberliga ist dabei weiterhin mein Ziel, aber ein Top-Verein aus der Landesliga würde sicherlich auch gehen", steckt Minino sein Profil für interessierte Vereine ab.

Solltet ihr also als Verein auf der Suche nach einer Verstärkung für das Mittelfeld sein und denkt, dass Fabio Minino dafür der richtige Mann sein könnte, dann meldet Euch doch bei ihm unter fabiominino7@icloud.com. Telefonisch könnt ihr ihn auch erreichen: 0179-9343629. Vielleicht kommen beie Parteien ja noch im Jahr 2022 überein, es künftig miteinander versuchen zu wollen.

