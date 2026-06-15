Mit Kontaktdaten: Erdinc Sentürk sucht neue Aufgabe an der Seitenlinie

Erdinc Sentürk sucht eine neue Herausforderung – Foto: Erdinc Sentürk

Nach zwei Saisons beim Duisburger SV II – inklusive Aufstieg in die Kreisliga A – sucht Erdinc Sentürk eine neue Herausforderung im Raum Duisburg/Mülheim. Sowohl für den Jugendbereich als auch weiterhin für die Senioren ist der 37-Jährige offen. So könnt ihr euch bei ihm melden.

Erst Aufstieg dann souveräne Etablierung

Bei der Reserve des Duisburger SV ist Erdinc Sentürk seine ersten Schritte als Cheftrainer gegangen. In seiner ersten Saison hat er direkt den Aufstieg in die Kreisliga A klargemacht und seine Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit in der selbigen etabliert. Mit 30 Zählern auf dem Konto stand zuletzt der souveräne Klassenerhalt zu Buche.

Für seine neue Herausforderung beschränkt sich Sentürk allerdings nicht nur auf den Seniorenbereich. Neben A-Ligisten und Höherem würde er auch im Jugendbereich eine U15 (oder höher) übernehmen, die auf Landesliga-Niveau spielt. Dabei ist er auch für ein längerfristiges Engagement mit Entwicklungspotenzial offen.