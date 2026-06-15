Mit Kontaktdaten: Erdinc Sentürk sucht neue Aufgabe an der Seitenlinie

Nach zwei Saisons beim Duisburger SV II – inklusive Aufstieg in die Kreisliga A – sucht Erdinc Sentürk eine neue Herausforderung im Raum Duisburg/Mülheim. Sowohl für den Jugendbereich als auch weiterhin für die Senioren ist der 37-Jährige offen. So könnt ihr euch bei ihm melden.
Bei der Reserve des Duisburger SV ist Erdinc Sentürk seine ersten Schritte als Cheftrainer gegangen. In seiner ersten Saison hat er direkt den Aufstieg in die Kreisliga A klargemacht und seine Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit in der selbigen etabliert. Mit 30 Zählern auf dem Konto stand zuletzt der souveräne Klassenerhalt zu Buche.
Für seine neue Herausforderung beschränkt sich Sentürk allerdings nicht nur auf den Seniorenbereich. Neben A-Ligisten und Höherem würde er auch im Jugendbereich eine U15 (oder höher) übernehmen, die auf Landesliga-Niveau spielt. Dabei ist er auch für ein längerfristiges Engagement mit Entwicklungspotenzial offen.
Der Bundespolizist plant im Oktober dieses Jahres den Lehrgang zur B-Lizenz abzuschließen und unterstreicht damit seine ganz persönlichen Ambitionen. Entsprechendes erhofft er sich auch von seinem neuen Club: „Der Verein sollte Ambitionen mitbringen – gerne auch Aufstiegsgedanken hegen oder das Ziel haben, oben anzugreifen. Gleichzeitig muss die nötige Geduld für einen nachhaltigen Neuaufbau vorhanden sein“, erklärt Sentürk.
Sollte Erdinc Sentürk euer Interesse geweckt haben, könnt ihr euch unter folgenden Telefonnummer bei ihm melden: 0171 82 83 416
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