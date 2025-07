Mit Köpfchen zum Erfolg: Ben Schlicke überzeugt beim MSV-Sieg

"Die zweite Halbzeit fand ich von uns gut. Wir haben viel den Ball laufen lassen, hatte viel Ballbesitz. Zunächst aus Standards heraus und später aus dem Spiel haben wir noch gute Tore gemacht. Ein oder zwei Tore hätten wir sicherlich mehr machen können", analysierte der großgewachsene Innenverteidiger das Spiel der Meidericher. Er selbst zeichnete sich kurz nach der Pause für das zwischenzeitliche 3:0 der Zebras verantwortlich. Nach einer von Conor Noß getretenen Ecke stieg er in die Luft und köpfte ein. Das war ihm auch im Testspiel gegen den Duisburger SV 1900 schon gelungen und dürfte auch in der kommenden Saison zu seinen Aufgaben gehören.

Ein später Doppelpack von Tim Heike sorgte für die verdiente 2:0-Pausneführung der Zebras im Willy-Lemkens-Sportpark. Zur Pause wechselte der MSV dann auf neun Positionen. Wie die Mitspieler des ersten Durchgangs sich geschlagen hatten, konnten die Neuen nicht sagen. "Wir haben die erste Halbzeit in der Kabine verbracht, weil wir nicht in den Regen raus wollten", verriet Ben Schlicke nach Abpfiff. Außerdem hatten sich die Auswechselspieler unter der Anleitung von Athletik-Coach Thomas Klimmeck auf ihren Einsatz vorbereitet.

Umzugplanung an freien Tagen

Müde Beine hatten Schlicke und seine Mitspieler nach dem intensiven Trainingslager, doch das war keine große Überraschung. "Wir haben jetzt zwei Tage frei, danach sollte wieder alles gut sein", sagte der 19-Jährige. Allzu viel Zeit zur Erholung dürfte ihm allerdings kaum bleiben. "Ich fahre jetzt nach Hause und plane meinen Umzug", verriet er. Zuhause ist in seinem Fall in Herzogenaurach, in der Nähe von Nürnberg. In der unmittelbaren Umgebung in Fürth gelang ihm der Sprung von den Junioren zu den Senioren, ehe er im vergangenen Sommer zur SpVgg Unterhaching wechselte. Eine Wohnung im Duisburger Raum hat er aber noch nicht gefunden.

Abschließend verriet er noch, wieso er beim Meidericher Spielverein mit der Nummer 40 aufläuft und nicht mit der vier, die bereits sein Vater trug. "Ich habe mich da ganz bewusst für entschieden. Ich möchte in Duisburg meine eigene Geschichte schreiben", sagte er voller Selbstbewusstsein. Nach den bisherigen Auftritten und je einer richtig guten Rettungsaktion in den Spielen gegen Sonsbeck und Hibernian Edinburgh, braucht er sich jedenfalls nicht hinter dem aktuell Stamm-Duo in der Innenverteidigung, bestehend aus Kapitän Alexander Hahn und Tobias Fleckstein, verstecken.