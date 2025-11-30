Mit klarem Sieg Tabellenführung übernommen

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken konnten sich am Sonntag auch ohne ihre Nationalspielerin Hannah Dietrich die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest sichern. Die überragende Hafida Younis war in der ersten Hälfte nicht zu stoppen, wurde immer wieder von der ebenfalls stark aufspielenden Ida Schneider unterstützt. Nach dem frühen ersten Treffer in der sechsten Minute,, den Schneider mit einleitete, wurde diese im Strafraum gefoult und Younis erhöhte vom Punkt zum 2:0 (24.). In der 39. Minute vollendete Younis ihren Hattrick, keine 60 Sekunden später belohnte sich dann auch Schneider mit ihrem Treffer zum Endstand. "Wir fahren jetzt als Spitzenreiter nach Mainz, die uns theoretisch wegen zwei ausstehenden Spielen noch überholen könnten. Wenn wir da gewinnen, gehen wir als Spitzenreiter ins neue Jahr", denkt Trainer Tobias Grimm schon an das kommende Wochenende. .

[