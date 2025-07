Mit klarem Plan in die neue Spielzeit: SFC Stern 1900

Was den Kader betrifft, herrscht bewusst keine Hektik. „Wir hatten letztes Jahr einen sehr guten Kader und haben nur einen echten Stammspieler verloren“, erklärt Dogan. Gemeint ist Paul Odenthal, der aus privaten Gründen ins Ausland ging. Der Fokus liegt auf gezielten Verstärkungen und Verjüngung. Aktuell umfasst der Kader 20–22 Spieler – mindestens ein Stürmer soll noch dazukommen.

Sieben Testspieler werden zum Trainingsauftakt am 7. Juli erwartet. „Die werden wir uns genau anschauen und keinen Schnellschuss machen“, so Dogan. Die ersten zehn Tage der Vorbereitung bleiben bewusst spielfrei, danach folgen intensive Tests u.a. gegen TeBe, Türkiyemspor, Einheit Bernau, MSV Neuruppin und Delay Sports.

Ein Aufstiegsziel gibt es nicht. „Keiner soll erwarten, dass wir automatisch oben mitspielen wollen“, betont Dogan. Vielmehr gehe es darum, guten Fußball zu zeigen, den Kader weiterzuentwickeln und jeden Spieler besser zu machen – auch durch die enge Verzahnung mit der Jugend. Die A-Jugendlichen Emre Özkaya und Ferdinand Gefrörer sind Paradebeispiele: Stammspieler, Scorer, Unterschiedsspieler in der Rückrunde. Die Zusammenarbeit mit A-Jugend-Koordinator Christian Müller und dem neuen Trainerteam um Lirim Mixhaiti und Jeff Midzaiti hat hohe Priorität.

Was die Liga betrifft, sieht Dogan ein Plus an Qualität: „Mit Staaken, Blau-Weiß 90, Rudow und SSC Südwest ist die Berlin-Liga stärker geworden.“ Der gesamte Staff – mit Ausnahme von Betreuer Fiebiger – ist neu. Zeit zum Einspielen ist also essenziell.