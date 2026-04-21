Mit klarem Fokus ins Derby

Für den KSV Hessen Kassel geht es in Fulda um weit mehr als die nächsten drei Punkte. Vor dem Hessenduell am Dienstagabend treffen zwei direkte Konkurrenten aufeinander, das Hinspiel entschieden die Löwen im Auestadion mit 2:1 für sich. Trotz der jüngsten Niederlage gegen Freiburg II reist der KSV dabei nicht ohne Selbstvertrauen in die Johannisau – zuvor war Kassel fünf Spiele in Serie ungeschlagen.
Dennoch hat die Partie gegen Freiburg Spuren in der Analyse hinterlassen. Kapitän Adrian Bravo-Sanchez sieht vor allem einen Punkt, an dem die Löwen vor dem Derby ansetzen müssen. Mit dem Ball habe der KSV ein gutes Spiel gemacht und „viele gute Spielzüge“ gezeigt, gegen den Ball aber phasenweise nicht kompakt genug verteidigt und dem Gegner zu große Räume gelassen. Genau das soll sich in Fulda nicht wiederholen.
Dass dort eine anspruchsvolle Aufgabe wartet, ist Bravo-Sanchez bewusst. Er spricht von einem „sehr guten Gegner“, der eine „super Rückrunde“ spiele. Entsprechend dürfte den KSV ein enges und umkämpftes Spiel erwarten, in dem es darauf ankommt, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und zugleich mannschaftlich geschlossen aufzutreten.
Dass die Begegnung über ein gewöhnliches Regionalligaspiel hinausgeht, macht schon der Rahmen deutlich. „Abendspiel und dazu noch Derby hat immer einen ganz besonderen Reiz“, sagt Bravo-Sanchez. Gerade diese Mischung aus Atmosphäre, Rivalität und sportlicher Bedeutung verleiht dem Duell zusätzliche Schärfe.
Für Kassels Kapitän ist dabei vor allem entscheidend, die richtige Balance zu finden. Emotionen gehörten in einem Derby dazu, sagt Bravo-Sanchez, in den entscheidenden Momenten brauche es aber „einen klaren Fokus“. So geht der KSV mit dem Anspruch nach Fulda, an die stabile Phase der vergangenen Wochen anzuknüpfen – und das Derby auf seine Seite zu ziehen.