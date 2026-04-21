Mit klarem Fokus ins Derby KSV Hessen Kassel vor Hessenduell bei der SG Barockstadt von Jan Gundlach · Heute, 06:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Claus G. Stoll

Für den KSV Hessen Kassel geht es in Fulda um weit mehr als die nächsten drei Punkte. Vor dem Hessenduell am Dienstagabend treffen zwei direkte Konkurrenten aufeinander, das Hinspiel entschieden die Löwen im Auestadion mit 2:1 für sich. Trotz der jüngsten Niederlage gegen Freiburg II reist der KSV dabei nicht ohne Selbstvertrauen in die Johannisau – zuvor war Kassel fünf Spiele in Serie ungeschlagen.

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Dennoch hat die Partie gegen Freiburg Spuren in der Analyse hinterlassen. Kapitän Adrian Bravo-Sanchez sieht vor allem einen Punkt, an dem die Löwen vor dem Derby ansetzen müssen. Mit dem Ball habe der KSV ein gutes Spiel gemacht und „viele gute Spielzüge“ gezeigt, gegen den Ball aber phasenweise nicht kompakt genug verteidigt und dem Gegner zu große Räume gelassen. Genau das soll sich in Fulda nicht wiederholen.

Dass dort eine anspruchsvolle Aufgabe wartet, ist Bravo-Sanchez bewusst. Er spricht von einem „sehr guten Gegner“, der eine „super Rückrunde“ spiele. Entsprechend dürfte den KSV ein enges und umkämpftes Spiel erwarten, in dem es darauf ankommt, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und zugleich mannschaftlich geschlossen aufzutreten. Derby mit besonderem Reiz Dass die Begegnung über ein gewöhnliches Regionalligaspiel hinausgeht, macht schon der Rahmen deutlich. „Abendspiel und dazu noch Derby hat immer einen ganz besonderen Reiz“, sagt Bravo-Sanchez. Gerade diese Mischung aus Atmosphäre, Rivalität und sportlicher Bedeutung verleiht dem Duell zusätzliche Schärfe.