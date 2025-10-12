– Foto: Ralph Strobl

Mit Kirwa-Heimsieg im Topspiel schiebt sich Michelfeld auf Rang zweik Formstarke Michelfelder mit reifer Leistung, offensiv zu harmlose Gößweinsteiner kassierten erste Saisonniederlage - schönes Oktober-Wetter (14 bis zwölf Grad, wolkig, sonnig), passende Zuschauerresonanz (erwartet wurden zwischen 100 und 300), Platzverhältnisse okay - Letzte Saison 1:3, erst zweiter ASV-Sieg in 13 Jahren gegen den SVG Verlinkte Inhalte KK ER/Peg 5 Michelfeld Gößweinstein

Die Gastgeber (zuletzt fünf Siege) begannen im Vergleich zum letzten Spiel vor acht Tagen in Neuhaus (1:5-Auswärtssieg) in unveränderter Startelf-Formation – auf der Bank saßen sechs Auswechselspieler inklusive Ersatztorhüter, vom aktuellen Stamm fehlten Nicolas Christl (nach Blinddarm-OP am 4. September eventuell Comeback im November) und Benedikt Schindler. Die Gäste aus dem Basilika-Wallfahrtsort in der Fränkischen Schwéiz liefen mit Simon Redel und Pascal Hofmann (als zweiter Stürmer neben Sven Wächter) für Matthias Stenglein (Innenverteidiger, Kapitän, Rückenverletzung) und Jonas Probst (Ersatzbank) auf.

Die Gastgeber präsentierten sich wieder willig mit einem intensiven Zweikampfverhalten inklusive spielerischer Ansätze. Die Thomas Ficarra-Truppe nutzte ihre einzige Top-Torchance in der ersten Halbzeit per Nachschuss hoch unter die Latte nach einem zu kurz nach vorne abgewehrten Elfmeter durch Schütze Paul Gropp zur richtungweisenden 1:0-Führung. Lorenzo Ficarra wurde quasi an der Grundlinie (Torauslinie) in halbrechter Position von einem Abwehrspieler ohne Not eindeutig gefoult und SVG-Keeper David Ramlow konnte den Ball zunächst immerhin abwehren, war dann aber machtlos (22.). Die bisher noch ungeschlagenen Gäste hatten offensiv nur zwei unplatzierte 30-Meter-Freistöße von Dominik Sebald (12.) und Richard Fruntz (19, er traf letzte Saison drei Mal in Michelfeld beim 1:3-Auswärtssieg) zu bieten.

In der Halbzeitpause wechselten beide Teams jeweils ein Mal – Julian Schäffner für Paul Gropp und Lukas Kormann für Pascal Hofmann. Gößweinstein reklamierte nach einer riskanten und grenzwertigen Abwehraktion (mit einer Art Scherenschlag) eines ASV-Verteidigers mit Körperkontakt gegen einen Gößweinsteiner einen Foulelfmeter, aber der junge und insgesamt sehr gut leitende Schiedsrichter ließ weiterspielen (52.). Der Referee erhielt nach dem Spiel von mehreren Seiten Lob für seine beachtliche Leistung in diesem derartigen Spiel – durchaus ein hochbegabtes Super-Talent mit Perspektive für höhere Ligen (er pfeift seit zweieinhalb Jahren, Neulingslehrgang im März 2023 mit elf Jahren). Die beiden SVG-Stürmer Sven Wächter (bisher fünf Treffer) und Pascal Hofmann (drei) konnten von der aufmerksamen ASV-Defensive in Schach gehalten werden. Michelfeld spekulierte auf Momente zum 2:0, Lorenzo Ficarra hätte am Fünfer treffen können (68.), der eingewechselte Thomas Hofmann traf aus etwa 17 Meter flach rechts unten (erstes Saisontor, 80.) und in Anbetracht von zwei weiteren hochkarätigen Chancen (Daniel Meier frei aus zehn Meter direkt auf dem Torhüter/85., Doppelchance am Fünfer/86.) gewannen die griffigen Gastgeber verdient ihr sechstes Spiel in Folge. Die ASV-Fans jubelten über den Kirwa-Heimsieg und forderten das Team („wir wollen die Mannschaft sehen“) noch zu einer La-Ola-Welle vor der Tribüne auf – der Wunsch wurde erfüllt.