Mit Kildau, Speer & Co: Union kehrt zurück, um oben anzuklopfen

Samstag, 15 Uhr, Hauptplatz in Laxten: Während nebenan beim Blau-Weißen Tag Hüpfburgen quietschen und Zuckerwatte klebt, geht es auf dem Rasen um mehr als Kinderprogramm - es ist Derbyzeit.

Der SV Union Lohne dagegen reist mit breiter Brust an. 7 Punkte und 12 Tore aus den ersten drei Spielen, zuletzt ein 4:0 im Nachbarschaftsduell zum Test gegen Wietmarschen, die Formkurve zeigt steil nach oben.

Der Gastgeber SV Olympia Laxten steckt nach einem durchwachsenen Saisonstart (ein Sieg, zwei Niederlagen) noch in der Findungsphase. Viele neue Gesichter, unklare Abläufe, genau das macht die Mannschaft aber auch unberechenbar. Und wer sein Derby zu Hause austrägt, will sowieso Wiedergutmachung betreiben.

Für zusätzliche Brisanz sorgen die Rückkehrer Kildau und Speer, die in der vergangenen Saison noch das Laxtener Trikot trugen. Heute prägen sie das Spiel der Lohner - Kildau als Ideengeber, Speer als quirliger Antreiber.

Personell muss Trainer Brode auf Kamp, Grau und Hardt verzichten. Dafür steht Tengen nach seiner Hochzeitsreise wieder im Kader und erweitert die Optionen.

Die Zielsetzung ist klar: Der SV Union Lohne will die gute Form bestätigen, den nächsten Dreier einfahren. Alles ist angerichtet für ein Derby mit Zuckerwattefaktor, auf dem Platz wird’s allerdings keine Geschenke geben.

FuPa hat im Vorfeld mit dem Trainer vom SV Union Lohne gesprochen und Dennis Brode blickt mit Spannung auf das Derby am Samstag in Laxten. Die genaue Stärke des Gegners sei schwer einzuschätzen, dennoch erwartet er ein interessantes Spiel, nicht zuletzt wegen der blau-weißen Nacht und einiger Personalien mit besonderer Brisanz: Drei aktuelle Union-Spieler trugen im Vorjahr noch das Laxtener Trikot, zudem hatte Luca Grau den Laxtenern ursprünglich zugesagt, ehe er sich doch für Lohne entschied. „Das wird die Verantwortlichen in Laxten sicher zusätzlich motivieren“, so Dennis Brode.

Auf dem Platz erwartet er aber ein sportlich faires Duell, schließlich kenne und schätze man sich gegenseitig. Nach dem Spiel will Brode noch das eine oder andere Getränk mitnehmen, bevor die Mannschaft in Laxten alleine weiterfeiert.

Die sportliche Zielsetzung ist für ihn klar: Der SV Union Lohne will das Derby gewinnen und zumindest bis Sonntag Tabellenführer sein.