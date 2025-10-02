"Mit Kickers Offenbach kommt ein sehr traditionsreiches Schwergewicht"

Spektakel in Freiburg im Rücken

Die Balinger haben beim Auswärtsspiel in Freiburg Moral gezeigt und in einem furiosen Schlagabtausch viermal getroffen. Tore von Halim Eroglu (2), Amney Moutassime und Luca Battista sorgten für Begeisterung, auch wenn am Ende durch einen späten Gegentreffer nur ein Punkt blieb. „Wir haben es geschafft, in der Partie dreimal in Führung zu gehen und haben es leider dann mit einer der letzten Aktionen des Spiels verpasst, die 3 Punkte mitzunehmen“, hatte Daniel Güney nach der Partie in Freiburg erklärt. Trotzdem überwiegen die positiven Aspekte: „Wir sind überzeugt davon, dass unser Spirit und auch, wie wir uns die letzten Wochen präsentieren, dass wir diesen positiven Schwung mitnehmen.“

Die aktuelle Tabellensituation

Die Tabelle zeigt, wie eng es in der Regionalliga Südwest zugeht. Die TSG Balingen liegt nach zehn Spielen mit zehn Punkten auf Rang 15. Der Abstand zu den gesicherten Plätzen ist gering, jedes Spiel zählt doppelt. Die Kickers Offenbach stehen mit zwölf Punkten zwei Zähler besser da und rangieren derzeit auf Platz 13. Damit ist die Ausgangslage klar: Beide Teams wollen sich im Tabellenmittelfeld festsetzen, Balingen will vor allem zuhause den Anschluss nach oben schaffen.

Herausforderung Kickers Offenbach

Die Gäste aus Hessen sind nicht nur ein Traditionsverein, sondern auch sportlich ein ernstzunehmender Gegner. Offenbach verfügt über eine hohe individuelle Qualität, die immer wieder den Unterschied machen kann. Daniel Güney warnt vor dem kommenden Gegner: „Wir wissen auch um die sportliche Qualität der einzelnen Spieler und wissen genauso, aber auch um die sportliche Qualität unseres Teams.“ Gerade dieser Glaube an die eigene Stärke soll den Unterschied machen.

Der Balinger Spirit

In den vergangenen Wochen hat die TSG bewiesen, dass sie mit Leidenschaft und Teamgeist Spiele offen gestalten kann. Der Sieg in Sandhausen und das torreiche Remis in Freiburg haben gezeigt, dass Balingen bereit ist, auch große Namen zu ärgern. „Wir freuen uns, im Heimspiel diese gegeneinander messen zu dürfen und sind überzeugt davon, dass wir am Samstag gerne die nächsten drei Punkte bei uns behalten“, so Daniel Güney. Dieser Optimismus soll die Mannschaft tragen, wenn es gegen den Traditionsklub vom Bieberer Berg geht.

Ziele für das Heimspiel

Die TSG will vor eigenem Publikum endlich wieder ein Ausrufezeichen setzen. Mit den Fans im Rücken und dem Schwung der letzten Spiele will das Team von Trainer Murat Isik mutig auftreten und die Offensive um Spieler wie Amney Moutassime und Halim Eroglu in Szene setzen. Defensiv gilt es, die Fehlerquote zu minimieren und die Offensivpower der Offenbacher in den Griff zu bekommen.