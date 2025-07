Mit Kevin Römer kam der Erfolg

Im Sommer übernahm Spielertrainer Kevin Römer den SuS Gohr, um einen Umbruch einzuleiten. Der 31-Jährige wechselte nach fünf Jahren beim FSV Geilenkirchen-Hünshoven aus der Kreisliga A in die Kreisliga C. In seiner Debütsaison für die Dormagener gelang dem neuen Spielertrainer sofort der Aufstieg in die Kreisliga B.

Trotz seiner überragenden Zahlen als Spieler kickte der Polizist in den vergangenen zehn Jahren nur in der Kreisliga. „Durch meinen Beruf und den damit zusammenhängenden Schichtdienst hat es mich nie gereizt, höher zu spielen. Ich fühle mich in der Kreisliga am wohlsten.“

Nach dem neunten Tabellenplatz in der Vorsaison stellte sich die Mannschaft neu auf. Topstürmer Johannes Walbaum kam im Sommer vom BV Weckhoven und trug mit seinen 57 Treffern und 20 Vorlagen in 16 Partien maßgeblich zum Aufstieg bei. Mit seinen 77 Torbeteiligungen belegt er innerhalb der Mannschaft allerdings nur Platz zwei unter den Topscorern. Als Spielertrainer stand Römer in jedem Match auf dem Rasen, beeindruckte mit 41 Treffern und herausragenden 67 Vorlagen.

Durch einen Polizeikollegen kam der Spielertrainer vor einem Jahr zum SuS Gohr. „Er ist eng mit Verein verbunden, weshalb er mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, in der Kreisliga C zu übernehmen. Und da ich beruflich im Rhein-Kreis bin, habe ich das Angebot angenommen.“ Der Wechsel nach Gohr brachte großen Erfolg: Seine Mannschaft holte 20 Siege, spielte einmal Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. „Unser Kader war in diesem Jahr qualitativ zu gut aufgestellt für die Liga. Für mich waren die Top 6 in einer anderen Liga. Während meiner Zeit in Geilenkirchen wurde im Kreis Heinsberg die Kreisliga D mit Erfolg eingeführt. Ich glaube, das würde dem Fußballkreis 5 ebenfalls guttun.“

Neben den personellen Veränderungen hat Kevin Römer auch den Trainingsalltag in Gohr umgestellt. Erste und Zweite Mannschaft trainieren jetzt gemeinsam. Das wird auch in der kommenden Saison so bleiben, wenn die „Erste“ in der Kreisliga B und die Zweitvertretung in der C-Liga spielt. „Dadurch, dass beide Teams zusammentrainieren, haben wir immer eine hohe Trainingsbeteiligung, wodurch wir häufig ein Abschlussspiel mit elf gegen elf machen können. Zudem stärkt es das Vereinsgefüge, bei uns können Freunde zusammentrainieren, die von ihrer Qualität in zwei unterschiedliche Mannschaften gehören.“

Der neue Coach konnte dem Verein in nur einer Saison sportlich um eine Liga weiterentwickeln. Der SuS Gohr will sich aber auch in der Kreisliga B treu bleiben. „Mir geht es darum, Spaß am Fußball zu haben und deshalb wollen wir unsere offensive Spielweise, trotz der starken Konkurrenz beibehalten“, betont Römer. Er peilt mit seiner Mannschaft einen Platz im Tabellenmittelfeld an. Nach seinem erfolgreichen ersten Jahr in Gohr freut sich der Spielertrainer auf die Zukunft im Verein. „Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Wertschätzung und das Interesse des Vereins und der Mitglieder ist beeindruckend.“ Für ihn steht daher fest: „Wir sind als Verein noch lange nicht am Limit.“