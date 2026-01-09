Mit Karacho ohne Tacho durch die Liga - Boller Boys geben Vollgas

Sie sind so cool wie ein Trupp von Königspinguinen beim Schlittschuhlaufen, sie versprühen ein Hauch von Magie im weiten Rund wie die Ehrlich Brothers in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle und sie sind so erfolgshungrig wie ein Löwenrudel auf Beutezug in der Savanne: Die Kicker des Landesliga-Dino TSV Bad Boll.

Es ist die perfekte Mischung aus erfolgshungrigen jungen Wilden wie Felix Strodel und Lenny Mändle und den erfahrenen und abgezockten TSV-Lichtgestalten Baran Ates und Yannick Ruther, die das Team auszeichnet und so erfolgreich macht. Mit der Verpflichtung von Erfolgscoach und Taktikfuchs Pascal Römpfer vor Saisonbeginn war den Verantwortlichen der Rot-Schwarzen ein Mega-Coup gelungen, der sich nur sechs Monate später als Volltreffer erweisen sollte.

Getreu dem Motto „Jung, erfolgshungrig und Spaß am Spiel“ wird das Konzept bei den Rot-Schwarzen voll und ganz umgesetzt. Die jungen und hochtalentierten Spieler werden von Bad Bolls Headcoach und passionierten Hobbygärtner Römpfer gehegt und gepflegt und gedeihen unter seiner Federführung zu prachtvollen Orchideen heran. Es ist die perfekt dosierte Mischung aus exzellentem Fußballsachverstand und „Grünem Daumen“ respektive Fingerspitzengefühl bei der Teamführung, die den 45-Jährigen auszeichnen.

Vor Saisonstart von einigen Experten als heißer Abstiegskandidat gehandelt, entpuppte sich der Liga-Dino nach seiner radikalen Verjüngungskur als echte Bereicherung und ernstzunehmender Gegner in der Fußball-Landesliga Staffel II. Mit herzerfrischendem Offensiv- und Kombinationsfußball ließ Römpfers Rasselbande die Herzen der Fußballfans höherschlagen und verwehrte dem Abstiegsgespenst in Türsteher-Manier den Zutritt zu seinem Freizeitwohnsitz im Erlengarten.

Dank einer hervorragenden ersten Halbserie überwintern die Boller Boys mit 26 Punkten (Bilanz 8-2-6) auf Rang sieben des Klassements.

„Mit 26 Punkten auf der Habenseite sind wir absolut im Soll. Das ist eine top Ausbeute“, stellt Römpfer freudestrahlend fest, „wir haben eine sehr junge Truppe, die bislang eine großartige Saison spielt. Umso höher ist der Erfolg zu bewerten“, schwärmt der 45-Jährige. „Wir sind zwar etwas holprig in die Saison gestartet, haben uns dann aber rechtzeitig gefangen. Von Rückschlägen haben wir uns nicht beeindrucken lassen und sind stattdessen zügig in die Erfolgsspur zurückgekehrt“, resümiert Römpfer rückblickend und fügt mit einem spitzbübischen Lächeln hinzu: „Die Derbysiege gegen den SC Geislingen und den 1. FC Eislingen waren natürlich die Highlights der Hinrunde.“

Offizieller Trainingsauftakt bei den Rot-Schwarzen ist am 25. Januar. Tatsächlich beginnt die Wintervorbereitung für die Römpfer-Truppe bereits kommende Woche: Der Fußball-Lehrer und ehemalige Oberligaspieler der Stuttgarter Kickers hat seinen Schützlingen individuelle Trainingspläne an die Hand gegeben. Neben personenbezogenen Lauf- und Krafttrainingseinheiten steht ein Fitnesstest im Hausaufgabenheft der Kicker aus dem Erlengarten.

„Wir wollen die Vorbereitung nutzen um uns weiter zu entwickeln. Das gilt für die Athletik und das Fußballerische gleichermaßen. Des Weiteren wollen wir den Teamspirit weiter stärken und zu einer homogenen Truppe zusammenwachsen“, so der Coach.

Bis auf den langzeitverletzten 33-jährigen Routinier und etatmäßigen Sechser Adil Kovacic (Riss des vorderen Kreuzbandes/Rückkehr unbekannt) kann Römpfer aus den Vollen schöpfen. „Der Ausfall von Adil wiegt schwer. Er ist ein extrem wertvoller Spieler für uns, den man nicht so einfach ersetzen kann“, stellt Römpfer ernüchtert fest, „gute Nachrichten gibt es bezüglich Max Piegsa. Er wird zum Trainingsauftakt voraussichtlich wieder einsatzbereit sein“, sagt der 45-Jährige erleichtert.

Bei der Personalplanung setzt der Landesliga-Dino indes auf Stabilität und Kontinuität: Mit Baran Parlak hat lediglich ein Akteur den Verein aus persönlichen Gründen verlassen. Demgegenüber stehen zwei Neuzugänge: Mit den Verpflichtungen von Duncan Cunion (vereinslos) und Adrian Escalada Reyes (TSV Bad Boll II) soll das Mittelfeld weiter belebt und die offensive Durchschlagskraft gesteigert werden.

Unterdessen gibt Captain Römpfer die Marschroute für die zweite Halbserie vor: „Der Klassenerhalt ist und bleibt das Primärziel. Wir wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte einfahren. Wenn wir weiterhin so gut performen, ist ein einstelliger Tabellenplatz auf jeden Fall möglich“, führt der 45-Jährige aus.