Mit Kantersieg über den Strich

– Foto: Björn Roddeck

Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, beide Mannschaften taten sich schwer, Chancen herauszuspielen. Die erste wirklich gute Möglichkeit hatten die Gäste durch Niklas Hebestreit und Philip Kreische, doch Wackers Schlussmann Jaako Johannes Lakkamäki parierte sicher. In der 25. Minute fiel dann die Führung für Nordhausen: Nach einem abgewehrten Schuss von Alexander Ludwig konnte Noel-Lenox Schleusing den Ball am zweiten Pfosten zum 1:0 verwerten. Nur fünf Minuten später ging es nach einer Balleroberung blitzschnell Richtung Gästetor und Paul Eichel erhöhte auf 2:0. Und so ging es auch in die Pause, wobei Schwerdt (32.) und Kräuter (42.) Chancen auf weitere Tore hatten.

Entscheidung kurz nach Wiederanpfiff

Nach dem Seitenwechsel zeigte Büßleben zunächst Einsatz, Richard Monecke vergab jedoch eine Riesenchance auf den Anschlusstreffer, Lakkamäki lenkte den Ball gerade noch an den Querbalken (49.). Im direkten Gegenzug setzte Wacker ein klares Zeichen: Nach einem Freistoß von Schleusing traf Nick Kräuter zum 3:0 (53.), nur eine Minute später vollendete Paul Eichel einen Konter zum 4:0. Büßleben war weiterhin bemüht, spielte mit, doch die Partie war gelaufen. In der Schlussphase machte der eingewechselte Lennard Emmermann alles klar. Nach einem schnellen Gegenstoß traf er zum 5:0 und feierte sein erstes Wacker-Tor mit einem Salto. Chancen auf weitere Treffer hatten noch Kevin Schlesier und Robert Knopp, doch der Endstand blieb bei 5:0.

STIMMEN ZUM SPIEL (TA)

Wacker Trainer Stefan Wilke zog gegenüber der Thüringer Allgemeinen (TA) ein positives Fazit: „Das war ein richtiges und wichtiges Statement, das wir gesetzt haben. Die Jungs haben sich den Frust von der Seele geschossen. Dieses Spiel zu ziehen war so immens wichtig. Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Ich glaube auch nicht, dass es anders gekommen wäre, hätte Büßleben kurz nach der Pause verkürzt. Dafür waren wir heute zu heiß“ Büßleben-Trainer Ronny Löwentraut sagte zur Situation seiner Mannschaft gegenüber der TA: „Ja, was soll ich sagen, solange es rechnerisch noch möglich ist, wird weitergemacht."