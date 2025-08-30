Mit Kantersieg an die Spitze der Bezirksliga

Nach dem frühen Rückstand konnten die Gäste das Spiel bis kurz vor der Pause noch noch offen gestalteten. Mit dem Doppelschlag durch den zweifachen Torschützen Matteo Berehnswert und Aladin Bratic kurz vor der Halbzeitpfiff war das Spiel früh entschieden. Nach der Pause hatte Eintracht Rulle dem Angriffswirbel des SV Bad Rothenfelde nur noch wenig entgegenzusetzen. Am Ende feierte der Gastgeber einen auch in der Höhe verdienten Sieg und setzte sich an die Tabellenspitze.

"Heute haben wir uns verdient gegen Eintracht Rulle durchgesetzt.

Haben vor allem in der ersten Halbzeit mit kontrolliertem Ballbesitz und klugen Laufwegen das Spiel im Griff gehabt. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben die taktischen Maßnahmen konsequent umgesetzt. In Halbzeit zwei haben wir etwas mehr Ruhe im Spielaufbau und im letzten Drittel vermisst," lautet das Statement von Trainer Stefan Balsottenmeyer (SV Bad Rothenfelde)