Mit Kampf und Wille zum Derbysieg

Strahlend blauer Himmel, staubige Asche und ein Derby - was gibt es schöneres auf einem Feiertag? Nix! Beide Seiten einigten sich vor dem Spiel auf jeweils eine kurze Trinkpause in jeder Halbzeit, recht heiß heute in Köllefornia. Heiß auch das Spiel, sehr kämpferisch von beiden Seiten und viele harte Zweikämpfe. Bereits in der 7ten Spielminute musste Pascal das Feld verletzt verlassen, für ihn ins Spiel kam Till. Die Trainer passten die Formation dadurch etwas an und wurden damit in Minute 42 belohnt. Eckball nach einem kuriosen Rückpasses von Botan für unsere Jungs. Philipp bringt den Ball rein, Till hält den Kopf hin und das Tor für den FCM kurz vor der Halbzeit. Sehr wichtig in einem bis dahin offenen Spiel. Mit dem Seitenwechsel kamen unsere Jungs immer besser ins Spiel und gewannen den ein oder anderen wichtigen Zweikampf. Bitter das sich Dario bei einem Zweikampf verletzte, wodurch wir kurz in Unterzahl spielten. Dario aber ein harter Typ, spielte dann für das Team weiter. In der 65sten Spielminute dann Philipp mit dem 2-0. Stark den Ball hinten rausgespielt, Philipp dann eiskalt gegen den herauslaufenden Torwart von Botan, der bei diesem Angriff ohne Chance blieb. In der 83sten Spielminute wurde es dann laut in Höhenhaus als Philipp den Ball auf Edon spielte und der alleine auf das gegnerische Tor lief. Edon behielt hier die Nerven und schob ganz locker den Ball zum 3-0 ins Tor von Botan. Der Jubel zeigte wie wichtig dieser Treffer für Edon aber auch für das ganze Team war. Einfach nur verdient! Nach diesem Treffer war dann für Dario Feierabend, wodurch unsere Truppe die restliche Spielzeit mit 10 Mann beenden musste. Am Ende feierten unsere Jungs den Derbysieg in Höhenhaus, Sebastian behielt dabei die weiße Weste im Tor und parierte den ein oder anderen Ball sicher. Die eiskalte Kiste Kölsch im Anschluss war mehr als verdient für unsere Jungs. Großes Dankeschön auch an unsere Supporter, die uns heute bei 30°C nicht im Stich gelassen haben 🫶🏼

DERBYSIEGER 💙🤍