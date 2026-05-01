 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

»Mit Kampf und Wille«: Ruderting mit Matchplan gegen Augsburg

18. Spieltag: Frauenbiburg trifft auf Biberbach +++ Kirchberg zuhause gegen Wolfratshausen +++ Alburg muss auswärts in Überacker ran +++ Ruderting mit wichtigem Spiel gegen Augsburg

von Leah Hauzenberger · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die knappe Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Frauenbiburg dürfte den Rudertingerinnen dennoch Mut für das anstehende Duell mit dem FC Augsburg geben.
Die knappe Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Frauenbiburg dürfte den Rudertingerinnen dennoch Mut für das anstehende Duell mit dem FC Augsburg geben. – Foto: Alexander Ferazin

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Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
Frauenbiburg
Alburg

Am 18. Spieltag der Frauen-Landesliga Süd stehen richtungsweisende Begegnungen sowohl im oberen als auch im unteren Tabellendrittel an: Frauenbiburg misst sich mit dem drittplatzierten Biberbach, Kirchberg trifft auf Wolfratshausen, Alburg ist in Überacker gefordert und im direkten Duell im Abstiegskampf trifft Ruderting auf Augsburg.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
SC Biberbach
SC BiberbachBiberbach
15:00

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Uns ist klar, dass mit Biberbach die formstärkste Mannschaft in Frauenbiburg aufläuft. Daran ändert auch der Ausrutscher der letzten Woche nichts. Wir werden 100 Prozent Bereitschaft und spielerische Qualität brauchen, um gegen die top besetzte Mannschaft einen Dreier einzufahren. Leider hatten wir durch einige angeschlagene Spielerinnen keine ideale Trainingswoche. Trotzdem gehen wir optimistisch ins Spiel und wollen mit einem Sieg den nächsten Schritt gehen.“

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfrats
13:00

Sophie Riepl (spielende Co-Trainerin SV Kirchberg i. Wald): „Uns erwartet eine körperlich starke und erfahrene Mannschaft. Im Hinspiel haben wir nach 20 Minuten aufgehört, Fußball zu spielen. Das darf uns nicht wieder passieren. Wir wissen, dass es ein hartes Spiel wird, gehen aber mit viel Selbstvertrauen und großer Motivation ins Heimspiel. Entscheidend wird sein, uns spielerisch weiterzuentwickeln und von Beginn an eine geschlossene und kämpferische Teamleistung zu zeigen.“

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
RW Überacker
RW ÜberackerRW Überacker
FC Alburg
FC AlburgAlburg
13:00

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie, wollen aber den Rückenwind aus dem letzten Spiel mitnehmen und an die gezeigte Leistung anknüpfen. Entscheidend wird dabei eine stabile Defensive sein.“

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
15:00

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Am Sonntag ist ein Sieg von großer Bedeutung. Mit dem Kampf und dem Willen aus der vergangenen Woche können wir die drei Punkte auf jeden Fall mitnehmen.“