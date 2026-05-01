»Mit Kampf und Wille«: Ruderting mit Matchplan gegen Augsburg

Die knappe Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Frauenbiburg dürfte den Rudertingerinnen dennoch Mut für das anstehende Duell mit dem FC Augsburg geben. – Foto: Alexander Ferazin

Am 18. Spieltag der Frauen-Landesliga Süd stehen richtungsweisende Begegnungen sowohl im oberen als auch im unteren Tabellendrittel an: Frauenbiburg misst sich mit dem drittplatzierten Biberbach, Kirchberg trifft auf Wolfratshausen, Alburg ist in Überacker gefordert und im direkten Duell im Abstiegskampf trifft Ruderting auf Augsburg.

Morgen, 15:00 Uhr SV Frauenbiburg Frauenbiburg SC Biberbach Biberbach 15:00 PUSH

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Uns ist klar, dass mit Biberbach die formstärkste Mannschaft in Frauenbiburg aufläuft. Daran ändert auch der Ausrutscher der letzten Woche nichts. Wir werden 100 Prozent Bereitschaft und spielerische Qualität brauchen, um gegen die top besetzte Mannschaft einen Dreier einzufahren. Leider hatten wir durch einige angeschlagene Spielerinnen keine ideale Trainingswoche. Trotzdem gehen wir optimistisch ins Spiel und wollen mit einem Sieg den nächsten Schritt gehen.“

Sophie Riepl (spielende Co-Trainerin SV Kirchberg i. Wald): „Uns erwartet eine körperlich starke und erfahrene Mannschaft. Im Hinspiel haben wir nach 20 Minuten aufgehört, Fußball zu spielen. Das darf uns nicht wieder passieren. Wir wissen, dass es ein hartes Spiel wird, gehen aber mit viel Selbstvertrauen und großer Motivation ins Heimspiel. Entscheidend wird sein, uns spielerisch weiterzuentwickeln und von Beginn an eine geschlossene und kämpferische Teamleistung zu zeigen.“

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr RW Überacker RW Überacker FC Alburg Alburg 13:00 PUSH

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie, wollen aber den Rückenwind aus dem letzten Spiel mitnehmen und an die gezeigte Leistung anknüpfen. Entscheidend wird dabei eine stabile Defensive sein.“

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Augsburg FC Augsburg FC Ruderting Ruderting II 15:00 PUSH