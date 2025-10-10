Mit Kampf und Leidenschaft: Zeigt die SpVgg Kammerberg in Gaimersheim die richtige Reaktion?

Kammerberg – Nach dem furiosen Start in die Bezirksliga Nord hat die SpVgg Kammerberg zuletzt zweimal hintereinander verloren. Von der Tabellenspitze rutschte sie auf Platz vier ab. Nicht dramatisch, die Kammerberger sind weiterhin im Soll. Trotzdem wollen Trainer Victor Medeleanu und sein Team am Samstag (17 Uhr) beim TSV Gaimersheim eine Reaktion zeigen.

„Es waren keine schönen Tage für uns, die Jungs waren sehr enttäuscht. Aber solche Phasen gehören dazu. Wichtig ist, dass wir daraus lernen und wieder mehr investieren“, sagt Medeleanu. Der Trainer will vor allem die Grundtugenden zurück in sein Team bringen – Kampf, Leidenschaft und Zielstrebigkeit. In den jüngsten Partien fehlte es genau daran.

Zwar hatte Kammerberg oft mehr Ballbesitz, doch der Wille vor dem Tor und die nötige Stabilität in der Defensive waren nicht da. „Wir müssen im Training wieder 100 Prozent geben – und das haben die Jungs diese Woche getan“, berichtet Coach Medeleanu. Am Dienstag waren 21 Spieler auf dem Platz, „und das zeigt, dass die Mannschaft lebt“.

Mit dem TSV Gaimersheim wartet nun ein Gegner, der zuletzt stark in Form kam. 13 Punkte aus den vergangenen sechs Spielen belegen den Aufwärtstrend der Elf von Trainer Manfred Kroll, die in der vergangenen Saison lange um den Aufstiegsrelegationsplatz mitspielte. Medeleanu weiß um die Stärke des kommenden Gegners: „Das ist eine gute Truppe mit einem tollen Trainer. Sie gehören zu den spielstärksten Teams der Liga.“

Mittelfeldstabilisator Robert Villand wird fehlen

Personell kann Kammerberg fast aus dem Vollen schöpfen. Ein Ausfall schmerzt allerdings: Mittelfeldstabilisator Robert Villand ist im Kurzurlaub. Hinter Justin Fauland und Lukas Fladung stehen Fragezeichen, beide waren erkältet. Dafür sind Marko Bilkic und Dario Stanic wieder fit. Medeleanu werden somit rund 20 Spieler zur Verfügung stehen. „Wir wollen wieder auf die Beine kommen, die Niederlagen abschütteln und zeigen, was in uns steckt“, sagt der Coach.

Die SpVgg Kammerberg will am heutigen Samstag zeigen, dass sie sich von Rückschlägen nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt. Eine Eigenschaft, die echte Spitzenteams auszeichnet.