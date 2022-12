Mit Kampf und Leidenschaft: Grahm lässt Treubund aufatmen Die Lüneburger klettern vorerst über den Strich

Dabei sah es zwischenzeitlich nicht danach aus, dass die Lüneburger die volle Punktausbeute im Sportpark behalten könnten. Für ein Handspiel außerhalb des Strafraums sah Torwart Tim Hirsemann die Rote Karte (30.), daraufhin ging Verteidiger Sascha Winter zwischen die Pfosten, der sich für seine Mannschaft als sicherer Rückhalt bewies. Die Vordermannschaft hatte Bastian Reiners nur halbherzig abgeschirmt, der vor Hirsemann an der Strafraumkante an den Ball gekommen wäre. Daraufhin vereitelte Hirsemann die Möglichkeit mit dem illegalen Handspiel knapp außerhalb des Strafraums.

Insgesamt lieferten sich die Duellanten ein Kampfspiel, weil das Geläuf für, wie üblich zu dieser Jahreszeit, nur schwer zu bespielen war. Die Lüneburger stemmten sich jedoch mit viel Kampf und Leidenschaft gegen die personelle Überlegenheit der Gäste. Mit viel Willenskraft setzte sich dann auch Leo Grams durch, der am rechten Rand in den Strafraum einzog und dann aus spitzem Winkel hoch ins kurze Eck vollstreckte (51.). Der Treffer sorgte bis zum Schlusspfiff für den Unterschied. Wenn Elstorf sein Nachholspiel beim FC Verden nicht gewinnen sollte, überwintert Treubund am rettenden Ufer.