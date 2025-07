Mit Kaderkontinuität zur Spitzenmannschaft

Jung, hungrig trifft auf erfahren, cool beim FC Eichsfeld. – Foto: © Stanislav Salamanov

Nominell haben zwei Spieler die Mannschaft von Dennis Erkner verlassen. Die Abgänge wurden zahlenmäßig – und hoffentlich auch qualitativ – ausgeglichen, wie Benjamin Gaßmann, Sportlicher Leiter, im FuPa-Gespräch verrät.

Dabei fährt der junge Verein vom FC Eichsfeld ein Konzept, dass so thüringenweit wohl kaum ein anderer Verein in dieser Spielklasse hat: Spieler selber ausbilden und in der Thüringenliga reifen lassen. Entsprechend dieser Philosophie sind nicht viel externe Neuverpflichtungen notwendig, was sich in diesem Transfersommer auch zeigt. Mit Alexander Käppler und Niklas Engelhardt haben zwei Kicker den Verein verlassen. Käppler kündigte schon im Winter aufgrund von Familie und Hausbau seinen Abschied an und wird künftig in seinem Heimatdorf mit seinen Kumpels spielen. Mit Engelhardt geht der Kapitän vergangener Jahre, um sich sportlich eine neue Herausforderung in Hessen (Weidenhausen, Hessenliga) zu suchen. „Niklas Engelhardt wollte sich sportlich eine neue Herausforderung stellen. Seine Einsatzzeiten haben vielleicht ein stückweit auch zu Unzufriedenheit bei ihm geführt. Wir wollten ihn da keinerlei Steine in den Weg legen. Ein Weg zurück ist für Niklas immer offen. Es gibt da weder Groll noch Frust. Wir gönnen ihn das und wünschen ihm alles Gute“, sagt Benjamin Gaßmann zu seinem Abschied. Vakanzen in der Defensive

Auf der anderen Seite hat der Verein mit Adrian Sankiewicz (vom SV Eschwege) und Jannis Zimmermann (Union Mühlhausen, wir berichteten) auch nur zwei Jungs verpflichtet. Beide sind im Abwehrbereich zuhause, wo Gaßmann die größten Vakanzen erkannt hat. „Adrian kam über Umwege an uns heran. Er war zweimal im Probetraining und hat überzeugt. Er passt in das Konzept als junger, regionaler Spieler. Zudem ist er auf den Positionen zu Hause, auf denen wir das größte Manko haben in der Innen- und Außenverteidigung. Jannis will sich sportlich weiterentwickeln und hat sich trotz anderer Angebote für unser sportliches Konzept entschieden“, so der Sportliche Leiter zu den beiden Neuzugängen. Kader stabil - Ziele selbstbewusst