Mit jungem Trainer auf einen einstelligen Tabellenplatz

Die schwere Verletzung, der Kreuzbandriss, ist bei Damköhler jetzt ein Jahr her. Ein halbes Jahr musste der Kapitän des VfR Würselen, der vor vier Jahren dorthin wechselte, aussetzen. Sein Spielerprofil bleibt erhalten, theoretisch könnte er auch noch spielen. Der Fokus liegt jetzt aber ganz klar auf der Tätigkeit als Trainer. Nach dem feststehenden Abgang von Trainer Michael Sakyi zum A-Ligisten Burtscheider TV kam der Verein auf Damköhler. Das Amt des Trainers war für ihn „vorstellbar. Warum nicht?“, habe er gefragt.

Was macht einen guten Trainer im Amateurfußball aus? Diese Frage wird sich Massimo Damköhler mehrfach gestellt haben. Denn mit 27 Jahren ist er bei seinem Debüt auf dem Stuhl des Coaches noch recht jung. Mit dem VfR Würselen geht er in die neue Bezirksliga-Saison. Er nimmt, wie er selbst sagt, von vielen Trainern etwas mit in sein neues Amt. Als Spieler hat er einige erlebt und wie er sagt, so manches von seinen Übungsleitern „aufgesaugt“.

Als Spieler kickte Damköhler bei Raspo Brand, SV Rott und eben dem VfR Würselen in der Landes- und Bezirksliga. Er trainierte unter Jürgen Lipka und Freddy Casper. Auch bei seinem Vorgänger Michael Sakyi „habe ich aufmerksam zugeschaut und viel gelernt“. Zum Beispiel, in welcher Sprache ein Trainer kommuniziert, wie wichtig seine Körpersprache für die Mannschaft ist, welche Impulse er von der Linie aus setzen kann.

Von Michael Sakyi möchte er vor allem das Durchhaltevermögen übernehmen, die Fähigkeit, im Spiel bis zum Schluss durchzuziehen. Erfolg hänge stark davon ab, wie man gegen Widerstände angehe, natürlich auch von der Taktik und vor allem vom „Miteinander im Spiel“. Offene, direkte Kommunikation – darauf legt der junge Trainer Wert. Nah an der Mannschaft sein – das gilt für Damköhler auch im Training. Da spielt er immer wieder mit. „Ich will ja am Ball bleiben“, sagt er. Deshalb übernimmt er im Trainingsspiel gerne mal die Rolle des „freien Mannes“.

Über den Kontakt des sportlichen Leiters Holger Schauer ist Co-Trainer Fatih Kücükcongar zum VfR gekommen. Der 51-Jährige war Jugendtrainer beim SV Eilendorf und bei Eintracht Verlautenheide. Zwischen den beiden Coaches stimmt die Chemie. Der Austausch über Systeme und Trainingsaufbau war fruchtbar. Es passt gut zusammen. „Wir wollen offensiven Fußball spielen“, sagt Damköhler. In der Hierarchie sieht er sich und seinen Co-Trainer auf einer Ebene. Der Respekt der Mannschaft müsse beiden in gleichem Maße gelten. „Wir haben täglich WhatsApp-Kontakt“, sagt Damköhler über die Verbindung zu seinem Co-Trainer. Beide seien kommunikativ und ehrgeizig.

Damköhler, der zurzeit ein Abendstudium absolviert, hat mit Kücükcongar bei der Kaderplanung auf einen guten Mix geachtet. Zahlreiche junge Spieler sind dabei, die sich noch entwickeln können. Wichtig sind den Trainern neben dem Fußballerischen die menschlichen Eigenschaften, damit das Klima in der Mannschaft stimmt. In der Vorbereitung legen Damköhler und Kücükcongar den Fokus darauf, dass die Mannschaft ein Team wird. Eine gute Mentalität ist ihnen wichtig, in der Kabine soll es passen, die Stimmung konzentriert sein. „Wir wollen in der Lage sein, 90 Minuten als Team gemeinsam zu pushen“, sagt Damköhler, ohne dass er damit zu viel Druck aufbauen möchte. Denn der Spaß und die Lockerheit dürften natürlich nicht fehlen.

Das Gerüst des Kaders bilden einige gestandene Spieler, ansonsten hat sich im Team aber viel verändert. Abwehrrecke Hakan Arslan, mittlerweile 41 Jahre alt, bleibt dabei. In den vergangenen zwei Bezirksliga-Spielzeiten machte der Routinier je 14 Spiele. Seine Ausstrahlung ist Damköhler noch sehr wichtig.

Weh tut dagegen der Abgang von Mittelfeldspieler Luca Schartmann. Der 31-Jährige wechselte nach acht Jahren beim VfR zu Germania Freund. Vorige Saison stand er in 13 Spielen auf dem Platz. „Menschlich und sportlich ist Luca ein Verlust“, sagt Damköhler. Wenn er irgendwann zurückkommen wolle, stehe die Tür beim VfR offen.

Das gilt auch für den Abwehrspieler Kazeem Babatunde, der künftig beim Türkischen SV Düren in der Bezirksliga spielt. Außerdem muss der VfR die Abgänge der Brüder Tim und Nick Gerhards zur SG Stolberg verkraften.

Mit 33 Spielern ist der Kader üppig besetzt. Einige Spieler sind aus der Zweiten raufgekommen, gehen möglicherweise aber auch wieder runter zum Aufsteiger in die Kreisliga B. Bei anderen ist die Situation noch nicht ganz klar. Manche kommen aus Verletzungen, andere machen gerade den Führerschein und werden beim Training des Öfteren fehlen. „Abwarten“, sagt Damköhler, der jedoch versichert, dass in seinem Team „jede Position doppelt besetzt“ ist. Insgesamt acht junge Talente kamen von anderen Vereinen zum VfR.

Ein einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel des VfR Würselen, der seit 2020 in der Bezirksliga mitspielt und sich immer recht sicher im Mittelfeld platzieren konnte. In der Vorsaison landete das Team auf Platz zehn. Die Hinrunde lief mit 24 gewonnenen Punkten besser als die Rückrunde (16). Dass die letzten fünf Spiele alle verlorengingen, macht Damköhler keine Angst: Neue Saison, neues Glück.

Die Top-Teams in der Liga sind für den Würselener Coach Eicherscheid und Hilfarth, das sich mit Torjäger Danny Richter von den Sportfreunden Uevekoven hervorragend verstärkt habe. Richter schoss dort beim späteren Meister und Aufsteiger in die Landesliga in der vergangenen Bezirksliga-Saison in 25 Spielen 34 Tore. Mit Haaren unter Trainerfuchs Jürgen Lipka müsse man immer rechnen, so Damköhler. Und auch Ay-Yildizspor Hückelhoven steht beim VfR-Coach auf dem Zettel, nicht zuletzt wegen Zugang Mehmet Yilmaz, der bei Wegberg-Beeck und Freialdenhoven schon Regionalliga und Mittelrheinliga sowie bei Germania Teveren Landesliga gespielt hat. Nicht zu unterschätzen seien laut Damköhler auch die Mariadorfer mit ihrem erfahrenen Trainer Mirko Braun.

Bei der Auslosung der ersten Runde im Kreispokal hatte der VfR Glück und erwischte ein Freilos. In der zweiten Runde geht es Mitte September entweder gegen den C-Ligisten Fortuna Beggendorf oder den B-Ligisten VfL 05 Aachen. Das Achtelfinale ist also eigentlich Pflicht.

Zugänge: Emrecan Aktas (VfR Übach-Palenberg), Younes Alla, Caine Paul Guiso, Johann Wiebusch (alle Burtscheider TV), Ismail Ait-Lahssaine (SC Jülich/SV Hoengen), Eugene Nana Amoh-Nkansah, Emmanuel Asante, Mohammed Ali El-Türk, Timucin Arda Togan (alle VfJ Laurensberg), Koray Demirciler, Justin Nathan Kreyci, Justin Schneider, Kevin Wartenberg (alle SG Stolberg), Fritz Arved Heitzer (VfL 05 Aachen), Alexander Yevtushenko (Eintracht Verlautenheide), Tuncay Türkmen (Rhenania Lohn), Andre Melih Winkler (Rhenania Würselen/Euchen), Thomas Thometzki (Jugendsport Wenau), Immanuel Osague (VfR Linden-Neusen), Mohammed Sherzad Jamal (Schwarz-Rot Aachen), Kasim Abduallah (VfR Würselen II) Abgänge: Kazeem Babatunde (Türkischer SV Düren), Nisa Guraya (SV Kurdistan Düren), Luca Schartmann (Germania Freund), Nick Gerhards, Tim Gerhards (beide SG Stolberg)

