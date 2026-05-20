Mit Jugend und Effizienz zurück an die Spitze

– Foto: R.Frank

Gegen den abstiegsbedrohten FC Steinbach-Hallenberg gewann die Mannschaft vor heimischer Kulisse souverän mit 3:0 und profitierte zugleich von einem Patzer der Konkurrenz, wodurch Ohratal wieder die Tabellenführung übernahm.

In der 20. Minute fiel dann die verdiente Führung. Niklas Beese spielte einen präzisen Pass in die Tiefe, den Wildies stark verarbeitete und sicher zum 1:0 im Eck unterbrachte. Auch danach blieb Ohratal die spielbestimmende Mannschaft, tat sich im letzten Drittel aber phasenweise schwer gegen kämpferische Gäste. Steinbach-Hallenberg blieb vor allem durch lange Bälle gefährlich. Die beste Chance der Gäste vergab Dominik Wahl, als Keyßner im letzten Moment zur Ecke klären konnte.

Von Beginn an kontrollierte Ohratal die Partie. Steinbach-Hallenberg verteidigte zunächst kompakt und attackierte erst ab der Mittellinie, während die Gastgeber geduldig nach Lösungen suchten. Die erste große Gelegenheit hatte Max Wildies bereits in der 6. Minute, nachdem Connor Nagel stark über die rechte Seite durchgebrochen war. Der Abschluss von Wildies wurde jedoch noch geblockt.

Kurz vor der Pause legte Ohratal nach. Nach energischem Nachsetzen von Wildies landete der Ball bei Quentin Böttner, der sich mit Tempo gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte und souverän zum 2:0 ins lange Eck abschloss. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ohratal tonangebend, doch Steinbach-Hallenberg gab sich noch nicht auf. Direkt nach Wiederanpfiff musste Luca Jung gegen Marvin Klee eingreifen, wenig später rettete Keyßner spektakulär auf der Linie gegen Jake Schindler und bewahrte die Gastgeber vor dem möglichen Anschlusstreffer.

Auf der anderen Seite vergab Ohratal mehrfach die Vorentscheidung. Wildies scheiterte gleich zweimal aussichtsreich, während der eingewechselte Aaran Ermel mit seiner Dynamik immer wieder für Gefahr sorgte. Der junge Offensivspieler belohnte sich schließlich in der 86. Minute: Nach einem starken Lauf scheiterte er zunächst am Torhüter, setzte jedoch energisch nach und drückte den Ball im zweiten Versuch zum 3:0 über die Linie.

Besonders bemerkenswert: Ohratal setzte erneut auf den eigenen Nachwuchs. Mit Luca Jung im Tor sowie den eingewechselten A-Junioren Emil Möller, Elias Sennewald und Torschütze Aaran Ermel sammelten mehrere Talente wichtige Erfahrungen im Männerbereich.

Am Ende stand ein hochverdienter Heimsieg für Ohratal gegen einen fairen Gegner aus Steinbach-Hallenberg, der trotz der Niederlage im Abstiegskampf Moral zeigte. Für Ohratal könnte der Erfolg im Saisonendspurt noch Gold wert sein – auch wenn nun drei schwierige Auswärtsspiele warten.