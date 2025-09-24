Mit Ibo Traoré wechselt die DJK den Sieg ein

Zwei Tage vor der Partie teilte der Ex-Profi, der mit Borussia Mönchengladbach in der Königsklasse gegen Manchester City, Juventus Turin und den FC Barcelona gespielt hat, seinem glücklichen Coach mit, dass er „30 Minuten im Tank habe“. Wobei der ehemalige Bundesliga-Dribbelkönig, der seine Karriere als Vertragsfußballer 2021 beendet hatte, kein Problem mit der Kondition habe, erklärt Michalsky. „Von der Fitness her könnte er 90 Minuten spielen. Aber gerade bei strukturellen Muskelverletzungen musst du besonders aufpassen.“

Das weiß natürlich auch sein prominenter Schützling und durfte darum den perfekten Zeitpunkt für sein Comeback selbst festlegen. Aber weil es sein Trainer kaum mehr abzuwarten vermochte, „wenn er 45 Minuten gekonnt hätte, hätte ich ihn von Anfang an gebracht“, schickte er seinen Edeljoker schon in der 57. Minute aufs Feld. Mehrarbeit, die dessen in anderthalb Jahrzehnten im Profigeschäft strapazierter Körper klaglos wegsteckte. „Alles gut, ganz normal“, verriet Traoré, als ihn die Redaktion am Montag nach erholsamer Nacht in seinem gemütlichen Heim im Neusser Stadionviertel erreichte. „Der Muskel hat keine Reaktion gezeigt.“

"Einfach nur Freude"

Dabei hatte sich der 37-Jährige im Match nicht geschont. „Er hat sich mit Vollgas in jeden Zweikampf reingeknallt“, stellte Michalsky begeistert fest. „Ich habe ihn auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin im Zentrum gebracht, da, wo du von allen Seiten was auf die Knochen bekommen kannst.“ Für den ehemaligen Nationalspieler (48 Länderspiele für Ghana) keine große Sache. „Zentral kannst du mehr bewirken.“ In sein erstes Liga-Spiel nach gut fünf Jahren war er ohne Nervosität gegangen. „Auch vor Spielen in der Champions League oder der Bundesliga bin ich nie nervös gewesen“, sagt er. „Da war einfach nur Freude.“

Mit seiner Einwechslung änderte sich die Statik des Spiels. Die, so Michalsky, fast ausschließlich auf die Sicherung des eigenen Tores bedachten Gäste stellten für Traoré sofort einen Mann ab – und die dadurch entstandene Lücke auf der linken Außenbahn nutzte der von Maurice Girke eingesetzte Goalgetter Marco Lüttgen in der 74. Minute zum Siegtreffer. Auch um die Verteidigung des knappen Vorsprungs machte sich der Ex-Borusse verdient. Michalsky: „Nach dem 1:0 hat er sofort in den Kampfmodus umgeschaltet, Ibo hatte fast Schaum vor dem Mund. Er hätte sich auch den Ball nehmen können, um durch vier Leute zu gehen. Aber er ist nicht auf Harakiri gegangen. Seine Präsenz auf dem Platz war wichtig, sein Auftreten hatte Signalwirkung.“

Traoré erfüllt Vorbildfunktion

Genau in dieser Rolle sieht sich der Familienvater, dessen Sohn Jalen nur allzu gerne in seine Fußstapfen treten würde: „Es geht mir in Gnadental darum, mit der Mannschaft Spiele für den Klassenerhalt zu gewinnen und nicht darum, selber zu glänzen. Das habe ich nicht mehr nötig. Mir ist bewusst, dass ich auch eine Vorbildfunktion habe.“ Für konstruktive Kritik ist er jedoch stets dankbar, fordert sie sogar ausdrücklich ein: „Ich bin der älteste Spieler in der Mannschaft, und wenn ich die nötigen Wege auf dem Platz nicht mache, erwarte ich von meinen Teamkollegen, dass sie mich auffordern: ,Ibo, Du musst auch zurücklaufen!‘ Ich hoffe wirklich, sie tun das.“

Die Gefahr, ihn beim Faulenzen zu erwischen, ist allerdings gering. Selbst Gladbachs nicht zum Überschwang neigender Trainer Lucien Favre wusste: „Er kann links und rechts spielen, er ist gut im eins gegen eins, sehr schnell und ein Kämpfer.“ Darum soll die etwas mehr als eine halbe Stunde gegen Velbert auch nur ein Anfang gewesen sein. „Mein Ziel ist“, kündigt Traoré an, „die Einsatzminuten jede Woche zu steigern. Darum mache ich jedes Training mit. Das ist wichtig für mich und die Mannschaft. Das ist eine Rhythmusfrage.“

Michalsky legt jedoch großen Wert darauf, dass auch seine Mitspieler in der Verantwortung stünden. „Wir sind als Mannschaft verpflichtet, ihm zu helfen. Ibo ist mit seinem Engagement in Gnadental ein Reputationsrisiko eingegangen. Einen Abstieg willst du nicht in deiner Vita stehen haben. Ich weiß noch, was ich mir nach unseren beiden 0:5-Niederlagen zum Start gegen Nettetal und in Amern alles anhören musste.“

Am Sonntag geht es für den Neuling zum in der vergangenen Saison erst auf der Zielgeraden am Aufstieg in die Oberliga gescheiterten FC Kosova. Ein wichtiges Spiel, haben die Hausherren auf Platz elf doch genauso viele Punkte auf dem Konto wie die DJK. Die setzt dann wieder auf Ibrahima Traoré, der neben seinen unbestritten großen fußballerischen Qualitäten noch eine weitere ungemein wertvolle Eigenschaft einbringt. „Er ist einfach ein unglaublich feiner Kerl“, sagt Michalsky.