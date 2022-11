Mit Hulsey-Hattrick auf Platz zwei Aufsteiger TuS Hackenheim verabschiedet das Jahr mit 3:1-Erfolg über VB Zweibrücken

Hackenheim. Anfangs etwas schwerer als gedacht tat sich der TuS Hackenheim zum Landesliga-Kehraus des Jahres 2022. Unterm Strich standen aber dennoch drei hochverdiente Punkte für die Fußballer vom Felseneck, die Schlusslicht VB Zweibrücken mit 3:1 (1:0) nach Hause schickten. Dank der beiden abschließenden Erfolge hat der Aufsteiger nicht nur sein Zwischen-Tief von vier Niederlagen in Folge überwunden, er überwintert auch auf einem starken zweiten Tabellenplatz. Ein eindrucksvolles Statement. Auch von Spielertrainer Tim Hulsey, der im letzten Spiel alle Hackenheimer Treffer erzielte.

Wieder einmal war es der TuS-Spielertrainer, der seine Hackenheimer in die Erfolgsspur führte. Es brauchte allerdings etwas mehr als halbe Stunde, bis Hulsey einen sehenswerten Spielzug über Jannik Erbach und Jörg Maier problemlos zur 1:0-Führung über die Linie drückte. Das war‘s dann allerdings auch schon für diesen Abschnitt, in dem es die tief stehenden Gäste ihrem Gegner nicht einfach machten.

Die Gäste aus der Pfalz wehrten sich derweil mit ihren Mitteln lange tapfer, waren letztlich jedoch deutlich – vor allem spielerisch – unterlegen. „Sie haben es aber immer mit fairen Mitteln gemacht“, lobte Pies. Und so verdienten sich die Zweibrücker kurz vor Schluss auch noch der Ehrentreffer (Luca Genova, 88.). „Aus unserer Sicht absolut unnötig nach einer Ecke und Durcheinander im Strafraum.“

Nach dem Wechsel war es dann wieder Hulsey der diesmal nach einer feinen Einzelaktion den zweiten TuS-Treffer draufpackte. Über den Umweg der Querlatte markierte der 34-Jährige seinen zwölften Saisontreffer – bis dahin schon Topwert in der Landesliga West. Und der frühere Oberliga-Kicker erzielte in der 75. Minute sogar noch seinen dritten Treffer und machte damit den (kleinen) Hattrick komplett. Hiernach durfte Tim Hulsey unter dem Applaus von Mannschaft und Zuschauern verdientermaßen auf der Bank platznehmen.

Mit zwei lockeren Trainingswochen nähern sich die Hackenheimer ihrer Weihnachtsfeier am 10. Dezember im Bornheimer Hof. „Das wird der Abschluss eines sensationellen Jahres. Für das nächste Jahr haben wir jetzt eine extrem gute Ausgangsposition.

Jetzt geht es aber erst einmal in die wohlverdiente Winterpause, in der sich auch die angeschlagenen Hackenheimer Akteure, wie Niklas Schneider, Felix Frantzmann oder Oliver Gäns, wieder auskurieren können. Weiter geht es im neuen Jahr wieder gegen Zweibrücken, am 26. Februar 2023 allerdings auswärts und beim TSC.

TuS Hackenheim: Nestler – Steyer, Erbach, Sadeghi, Oertel, Kienle, Sperling, Maier (65. Menger), D. Gilles, Gaul (66. Ristow), Hulsey.