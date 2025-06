Mit "homogener Truppe": Anneser wird für den SVD zum Matchwinner

Zum Matchwinner kürte sich dabei Mika Anneser. Der nach der Pause eingewechselte und zuletzt immer wieder von Verletzungen geplagte Angreifer erzielte sowohl das Führungstor (48.) als auch das 2:0 nur wenige Minuten später (57.). Die Gäste kamen durch Florian Höger zwar heran (66.), als Sieger gingen aber die Hausherren vom Platz. „Letztlich geht das so in Ordnung – wir hätten noch ein Tor kassieren, aber auch zwei, drei schießen können. In erster Linie ging es darum, dass die Jungs in den Spielbetrieb finden“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl. Die Integration der neuen Akteure sei problemlos über die Bühne gegangen, und man habe wieder „eine homogene Truppe“ zusammengestellt.