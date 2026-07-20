»Mit Hirn«: So will Schalding beim Auftakt in Rosenheim bestehen

Die SpVgg Hankofen-Hailing und die SpVgg Landshut haben den Saisonstart in die Bayernliga Süd schon hinter sich, am morgigen Dienstag ist nun auch der dritte niederbayerische Vertreter dran: Der SV Schalding-Heining eröffnet seine Spielzeit mit dem Auswärtsspiel beim TSV 1860 Rosenheim. Anstoß im Jahnstadion ist um 18:30 Uhr.
Der Traditionsverein aus Südbayern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf in Sachen Talentförderung erworben. Weltmeister Bastian Schweinsteiger zum Beispiel durchlief die Nachwuchsabteilung der Sechziger. Rosenheim und Schalding kennen sich aus einigen gemeinsamen Jahren in der Regionalliga Bayern. Was erwartet Schwarz für ein Spiel? "In einem Auftaktspiel heißt es immer auch zunächst, als Mannschaft, aber auch als einzelner Spieler reinzufinden. Ich erwarte daher keinen Schlagabtausch mit offenem Visier. Wir müssen mit Hirn spielen! Das heißt, wir müssen hellwach sein, den Gegner beobachten und dürfen nicht ins offene Messer laufen. Spielkontrolle wird ganz wichtig sein."
Personalien SV Schalding-Heining: Thomas Schacherbauer muss wegen seiner Rückenprobleme passen. Wann der Neuzugang aus Vornbach wieder einsteigen kann, ist noch nicht sicher. Zudem fehlen weiterhin die langzeitverletzten Simon Dorfner, Vincent Ketzer, Samuel Langen und Hannes Hobelsberger.
Das sagt Rosenheims Cheftrainer Wolfgang Schellenberg vor dem Duell mit den Niederbayern: "Wir freuen uns, zum Auftakt mit dem SV Schalding-Heining einen Verein begrüßen zu dürfen, der auf eine langjährige Regionalliga-Vergangenheit zurückblickt. Für uns als Liganeuling ist es zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings schwierig, die sportliche Stärke des Gegners bereits genau einzuschätzen. Umso größer ist die Vorfreude auf die erste Partie in der neuen Spielklasse."
Personalien TSV 1860 Rosenheim: Zuletzt waren einige Spieler angeschlagen, weshalb sich wohl erst kurzfristig entscheiden wird, wer gegen Schalding tatsächlich zur Verfügung steht.