»Mit Hirn«: So will Schalding beim Auftakt in Rosenheim bestehen

Der Traditionsverein aus Südbayern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf in Sachen Talentförderung erworben. Weltmeister Bastian Schweinsteiger zum Beispiel durchlief die Nachwuchsabteilung der Sechziger. Rosenheim und Schalding kennen sich aus einigen gemeinsamen Jahren in der Regionalliga Bayern. Was erwartet Schwarz für ein Spiel? "In einem Auftaktspiel heißt es immer auch zunächst, als Mannschaft, aber auch als einzelner Spieler reinzufinden. Ich erwarte daher keinen Schlagabtausch mit offenem Visier. Wir müssen mit Hirn spielen! Das heißt, wir müssen hellwach sein, den Gegner beobachten und dürfen nicht ins offene Messer laufen. Spielkontrolle wird ganz wichtig sein."

Personalien SV Schalding-Heining: Thomas Schacherbauer muss wegen seiner Rückenprobleme passen. Wann der Neuzugang aus Vornbach wieder einsteigen kann, ist noch nicht sicher. Zudem fehlen weiterhin die langzeitverletzten Simon Dorfner, Vincent Ketzer, Samuel Langen und Hannes Hobelsberger.