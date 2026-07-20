 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligavorschau

»Mit Hirn«: So will Schalding beim Auftakt in Rosenheim bestehen

Dienstag - 1. Spieltag: SVS gastiert beim Aufsteiger +++ Schacherbauer muss wegen Rückenproblemen passen

von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Jonas Hoffmann und die Schaldinger blicken gebannt Richtung Saisonstart in Rosenheim.
Jonas Hoffmann und die Schaldinger blicken gebannt Richtung Saisonstart in Rosenheim. – Foto: Simon Eiler

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Bayernliga Süd
Schalding
1860 Rosenh.

Die SpVgg Hankofen-Hailing und die SpVgg Landshut haben den Saisonstart in die Bayernliga Süd schon hinter sich, am morgigen Dienstag ist nun auch der dritte niederbayerische Vertreter dran: Der SV Schalding-Heining eröffnet seine Spielzeit mit dem Auswärtsspiel beim TSV 1860 Rosenheim. Anstoß im Jahnstadion ist um 18:30 Uhr.

Morgen, 18:30 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
18:30

Weil die Rosenheimer am vergangenen Freitag im Pokal im Einsatz waren und durch einen 2:1-Sieg beim Ligarivalen FC Ismaning in die zweite Runde eingezogen sind, musste der Schaldinger Saisonstart ein paar Tage nach hinten verlegt werden. "Endlich geht`s los. Jetzt zählt`s", meint SVS-Coach Heiko Schwarz, der seine Schützlinge in den vergangenen Woche intensiv auf die neue Saison vorbereitet hat: "Wir haben uns alle kennengelernt, wir sind auf einen ordentlichen Weg", ist sich der 36-Jährige sicher. Das finale Testspiel gegen die U19 des SV Wacker wurde standesgemäß mit 5:1 siegreich gestaltet und gab noch einmal Selbstvertrauen.

Den Auftaktgegner schätzt Schwarz stark ein: "Eine sehr junge, talentierte und technisch versierte Mannschaft, die über viel Dynamik verfügt." Die Rosenheimer sind nach drei Jahren Abstinenz als Meister der Landesliga Südost in die Bayernliga zurückgekehrt. Mit Wolfgang Schellenberg steht ein erfahrener Trainer an der Seitenlinie, der seit seiner Zeit beim TSV 1860 München einen klangvollen Namen im bayerischen Fußball hat.

Der Traditionsverein aus Südbayern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf in Sachen Talentförderung erworben. Weltmeister Bastian Schweinsteiger zum Beispiel durchlief die Nachwuchsabteilung der Sechziger. Rosenheim und Schalding kennen sich aus einigen gemeinsamen Jahren in der Regionalliga Bayern. Was erwartet Schwarz für ein Spiel? "In einem Auftaktspiel heißt es immer auch zunächst, als Mannschaft, aber auch als einzelner Spieler reinzufinden. Ich erwarte daher keinen Schlagabtausch mit offenem Visier. Wir müssen mit Hirn spielen! Das heißt, wir müssen hellwach sein, den Gegner beobachten und dürfen nicht ins offene Messer laufen. Spielkontrolle wird ganz wichtig sein."

Personalien SV Schalding-Heining: Thomas Schacherbauer muss wegen seiner Rückenprobleme passen. Wann der Neuzugang aus Vornbach wieder einsteigen kann, ist noch nicht sicher. Zudem fehlen weiterhin die langzeitverletzten Simon Dorfner, Vincent Ketzer, Samuel Langen und Hannes Hobelsberger.

Wolfgang Schellenberg hat den TSV 1860 Rosenheim zurück in die Bayernliga geführt.
Wolfgang Schellenberg hat den TSV 1860 Rosenheim zurück in die Bayernliga geführt. – Foto: Charly Becherer

Das sagt Rosenheims Cheftrainer Wolfgang Schellenberg vor dem Duell mit den Niederbayern: "Wir freuen uns, zum Auftakt mit dem SV Schalding-Heining einen Verein begrüßen zu dürfen, der auf eine langjährige Regionalliga-Vergangenheit zurückblickt. Für uns als Liganeuling ist es zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings schwierig, die sportliche Stärke des Gegners bereits genau einzuschätzen. Umso größer ist die Vorfreude auf die erste Partie in der neuen Spielklasse."

Personalien TSV 1860 Rosenheim: Zuletzt waren einige Spieler angeschlagen, weshalb sich wohl erst kurzfristig entscheiden wird, wer gegen Schalding tatsächlich zur Verfügung steht.