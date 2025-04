Mit Hilfe vom Ex-Trainer: Gilching will zurück in die Landesliga

Wer beim Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Gilching-Argelsried und dem SV Planegg-Krailling (0:1) am Gründonnerstag einen Blick auf die Gilchinger Bank geworfen hat, konnte dort ein bekanntes Gesicht entdecken. Peter Schmidt, bis Sommer 2023 Chefcoach an der Talhofstraße, beobachtete von dort die Partie. „Er unterstützt mich schon länger, ich bin sehr dankbar darüber“, sagt Gilchings Trainer Christian Rodenwald. Schmidt hatte nach vier erfolgreichen Jahren beim TSV seine Position an den Nagel gehängt. Dem Verein ist er aber seitdem treu geblieben.

„Ich will wieder raus aus dieser Liga. In der Landesliga geht es ganz anders zur Sache“

Stefan Schwartling, Abteilungsleiter des TSV

Auch in der nächsten Saison wird der Gymnasiallehrer dem TSV zur Seite stehen. „Das ist auch gut, denn wir haben hohe Ziele“, sagt Schwartling. Er hofft, dass die Gilchinger Herren nach einer enttäuschenden Saison in der Bezirksliga Süd den Wiederaufstieg in die Landesliga in Angriff nehmen werden. „Ich will wieder raus aus dieser Liga. In der Landesliga geht es ganz anders zur Sache“, sagt Schwartling. Ihre Ambitionen hatten die Gilchinger bereits durch ihre Transfers in der Winterpause gezeigt. Prompt ging es in der Tabelle endlich wieder aufwärts. „Ich hätte mir aber sogar noch mehr erwartet“, sagt Schwartling. Besonders enttäuscht war der Abteilungsleiter vom Auftritt im Derby gegen Planegg. „Das war erschreckend schwach“, urteilte er. Im Sommer sollen nun alle Leistungsträger gehalten werden. „Dazu werden wir versuchen, uns punktuell weiter zu verstärken“, sagt Schwartling. Besonders in der Offensive hat der TSV weiterhin Nachholbedarf. Nur einmal schoss das Team seit dem Ende der Winterpause mehr als zwei Tore. Gegen die besten vier Teams der Liga ist die Mannschaft weiterhin sieglos.