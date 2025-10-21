Mit Herz, Wut und neun Mann - TuS Lingen fällt erst spät

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉

Es war einer dieser Tage, an denen sich der Amateurfußball in all seiner widersprüchlichen Schönheit zeigt: Hektik, Herz, Gelb-Rot und ein bisschen Philosophie. Am Ende jubelte der SV Heidekraut Andervenne über einen verdienten 4:2-Auswärtssieg beim TuS Lingen II.

Den Anfang machte Andervennes Marek Strieker, der in der 38. Minute demonstrierte, dass Größe manchmal doch ein Faktor ist. Nach einer Ecke stieg er höher als alle anderen und köpfte zum 0:1 ein. Kurz darauf wurde’s kurios: Ein missglückter Rückpass des TuS landete direkt bei Tobias Budden, der artig annahm, sich bedankte und zum 0:2 einschob.

Nach der Pause blieb es ein Spiel zwischen Absicht und Zufall. TuS kam besser rein, aber Andervenne blieb eiskalt, Philipp Lambers stellte in der 68. Minute auf 0:3. Und dann kam, was man auf Dorfplätzen „unnötig“ nennt: In der 69. und 73. Minute flogen mit Gjergji und Fatjon Hamitaj gleich zwei Lingener mit Gelb-Rot vom Platz.

Doch statt sich ihrem Schicksal zu fügen, kramte der TuS plötzlich den Trotz aus der Trikottasche. Perikli Lipe staubte in der 84. ab, Ermal Drenica verkürzte in der 87. sogar auf 2:3 und für einen kurzen Moment roch es nach Fußballwunder.

Andervenne blieb aber fair (gab sogar freiwillig einen Einwurf her, bei 3:2 Führung, Respekt!) und machte in der Nachspielzeit durch Budden den Deckel drauf. 2:4, Abpfiff. Ein Spiel, das in Erinnerung bleibt, nicht wegen technischer Finesse, sondern wegen Charakter.

Oder, wie es der Liveticker von Markus Meer so schön einwarf:

„Selbst wenn der Regen den Regenschirm vergisst, können Fische kein Fahrrad fahren, weil Mond und Brot nicht dasselbe W-Lan nutzen.“

Danke an Markus Meer für den gewohnt charmanten Ticker.