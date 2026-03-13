Mit Herz und Verstand zum Ligaverbleib

Am Sonntag (14.30 Uhr, Wawern) geht es nun gegen den FSV Trier-Tarforst II. Damit steht das nächste Aufeinandertreffen mit einem Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg an.

Müller, der nach dem Rücktritt von Ralf Reger ab Ende Oktober zunächst mit Thomas Konz weiter coachte und seit der Vorbereitung mit Nils Noner zusammenarbeitet (der Volksfreund berichtete), weiß um einen extrem motivierten Gegner: „Mit Tarforsts Zweiter erwarte ich eine technisch starke und sehr junge Mannschaft, die mit einigen Routiniers gespickt ist. Vielleicht liegt ihnen solch ein Hartplatz nicht so wie uns.“