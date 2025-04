Mit Herz und Leidenschaft – Empor scheidet nur knapp aus

Am Karsamstag musste sich unsere Mannschaft im Kreispokal-Halbfinale dem Kreisoberliga-Konkurrenten Germania Ilmenau mit 0:1 geschlagen geben. Vor 300 Zuschauern im Wimaria-Stadion entwickelte sich eine intensive Partie, in der wir den favorisierten Titelverteidiger bis in die Schlussminuten forderten – und die Verlängerung nur hauchdünn verpassten.

Beide Teams gingen ersatzgeschwächt in die Begegnung. Unser Cheftrainer Nico Teubert fehlte aufgrund einer Sperre in der Coachingzone und wurde an der Seitenlinie von Co-Trainer Philipp Dummer vertreten, der das Team engagiert und mit klarem Plan durch die 90 Minuten führte. Trotz personeller Engpässe präsentierten wir uns kämpferisch, diszipliniert und hielten das Spiel über die volle Distanz offen. Bereits in der Anfangsphase hatten wir die große Chance zur Führung: Herrmann tauchte nach Rudats Kopfballverlängerung frei vor dem Tor auf, brachte den Ball aber nicht im Netz unter (11.). Ilmenau kam erst nach etwa 25 Minuten besser in die Partie. Nach einer Ecke zog Machst knapp über das Tor (26.), kurz darauf wurde es brenzlig, als Alzoughbi nach einem abgewehrten Freistoß aus halbrechter Position abzog – doch Keeper Patrick Naumann klärte stark (36.). Auf der Gegenseite traf Nils Herrmann aus spitzem Winkel nur das Außennetz (39.).

Auch nach der Pause stemmten wir uns gegen den wachsenden Druck des Favoriten. In der 75. Minute war es dann jedoch passiert: Eine punktgenaue Flanke von rechts köpfte Ilmenaus Hertel wuchtig zur Führung ein. In der Schlussphase erhöhten die Gäste den Druck, doch wir verteidigten leidenschaftlich und blieben durch Konter gefährlich. In der fünften Minute der Nachspielzeit fehlte uns nur das Quäntchen Glück: Kai-Robin Spann zog aus 13 Metern direkt ab – der Ball strich hauchdünn am linken Pfosten vorbei.