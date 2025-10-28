Mit Herz, Moral und Leidenschaft

Nach ausgeglichenem Beginn überschlugen sich Mitte der ersten Halbzeit die Ereignisse: TSV-Keeper Cedric Thrum stoppte einen durchgebrochenen Saalfelder Stürmer regelwidrig und sah die Rote Karte – eine harte Entscheidung, da der Angreifer bereits seitlich weglief. Der fällige Strafstoß bedeutete das 0:1 aus Sicht der Westvororte, obwohl der eingewechselte Ersatzkeeper Clemens Burgold den Ball noch mit den Fingerspitzen berührte. Der erst 19-Jährige feierte damit ein unfreiwilliges, aber glänzendes Verbandsliga-Debüt – und sollte später noch zur großen Figur werden. Trotz Unterzahl ließ sich der TSV nicht unterkriegen. Kurz vor der Pause verfehlte Christian Kruschke per Kopf nur knapp, und auch Tim Richter prüfte den Saalfelder Torwart mit einem wuchtigen Distanzschuss.

Im zweiten Durchgang drehte die Gehrt-Elf dann richtig auf: Mit großem Kampfgeist und offensivem Mut drängte der TSV den FC tief in die eigene Hälfte. Gleich mehrere Großchancen blieben ungenutzt – Markus Klotz scheiterte am Keeper, Maximilian Kurth köpfte knapp vorbei, und Latte sowie Pfosten retteten für die Gäste. Dann endlich die Erlösung: Nach starkem Dribbling von Tim Richter ließ der Schiedsrichter Vorteil laufen, Philipp Rehnelt reagierte blitzschnell und jagte den Ball aus zehn Metern unhaltbar zum 1:1 in die Maschen (72.). Der Jubel kannte keine Grenzen – das Team glaubte jetzt sogar an mehr. In der Schlussphase drängten die Westvororte auf den Sieg, während Saalfeld nur noch über Konter Gefahr ausstrahlte. Doch TSV-Youngster Clemens Burgold blieb auch hier eiskalt, entschärfte ein Eins-gegen-eins spektakulär und sicherte seiner Mannschaft den Punkt.