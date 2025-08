Mit Heide? Haching muss im Pokal in Jetzendorf ran

Die SpVgg Unterhaching muss mit dem Toto-Pokalspiel am heutigen Dienstag (19 Uhr) eine Pflichtaufgabe erledigen. Die Hachinger Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender tritt in der zweiten Runde des bayerischen Pokalwettbewerbs bei dem zwei Klassen tiefer in der Landesliga spielenden TSV Jetzendorf an.

Spannend zu beobachten wird sein, welches Personal Bender gegen den Tabellenvierten der Landesliga Südwest auf den Platz schicken wird. „Bei der einen oder anderen Position werde ich eventuell rotieren, aber ansonsten werden wir prinzipiell mit der gleichen Mannschaft wie in der Liga spielen“, meinte Bender nach dem jüngsten 3:0 in der Regionalliga Bayern gegen die SpVgg Ansbach.