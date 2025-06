Mit Hattrick in die Landesliga: Wacker-Urgestein Norbert Bzunek macht nach Aufstieg doch weiter

Mit 20 Saisontreffern und fünf Buden in der Relegation führte Kapitän Norbert Bzunek seinen FC Wacker München in die lang ersehnte Landesliga.

München – Nach über 30 Jahren ist der FC Wacker München wieder zurück in der Landesliga. In der Relegation setzte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Lamotte mit dem VfB Forstinning und dem SV Pullach gegen gleich zwei ehemalige Landesligisten durch. Der entscheidende Spieler beim Aufstieg der Münchner: Norbert Bzunek. Mit seinem Dreierpack im Spiel gegen Pullach sichert er sich den Titel des Torjägers des Monats Juni.

Ähnlich wie bei beiden Kreisliga-Aufstiegen und dem Bezirksliga-Aufstieg vor zwei Jahren spielte Bzunek auch diese Saison wieder eine Hauptrolle in der Erfolgsgeschichte der Münchner. Mit 20 Treffern und 15 Torvorlagen schoss der Ex-Löwe seine Mannschaft auf den zweiten Platz der Bezirksliga Süd und entschied so das Rennen um die Relegation mit dem SV Planegg-Krailing. Lediglich der SV Aubing spielte eine bessere Saison als Wacker.

In der Relegation schoss Bzunek bereits in der ersten Runde gegen den VfB Forstinning zwei Tore. In Runde zwei machte der 35-Jährige mit seinem Dreierpack beim 3:3 im Rückspiel gegen den SV Pullach (Hinspiel 1:0) schließlich die Saison perfekt.

Dreierpack im Entscheidungsspiel: Bzunek erzielt alle drei Treffer beim SV Pullach

Nach der 1:0-Führung durch Bzunek kurz vor der Pause sahen die Münchner in Überzahl bereits wie die sicheren Sieger aus. Der SV Pullach meldete sich allerdings nach der Halbzeit mit einem Dreierschlag zurück und drehte die Partie.

In der Schlussphase übernahm Bzunek noch einmal und rettete seinem FC Wacker mit zwei weiteren Toren das Spiel. „Das war ein Wechselbad der Gefühle. Das es dann am Ende auch so läuft. Diese Spiele vergisst man nicht“, sagt der Aufstiegsheld im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball Vorort.

Durch den Dreierpack beschert das Wacker-Urgestein seinem Verein die ersehnte Rückkehr in die Landesliga. „Mich macht das extrem stolz und froh, Teil dieser Mannschaft zu sein. Das war ein jahrelanger Traum vom Verein, in die Landesliga aufzusteigen“, so Bzunek. Auch Cheftrainer Fabian Lamotte gönnt es vor allem seinen Kapitän, in so einem Spiel per Hattrick für die Entscheidung zu sorgen. „Da trifft es auf jeden Fall nicht den Falschen“, sagt er im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball Vorort.

Noch ein weiteres Jahr: Bzunek bleibt dem FC Wacker auch in der Landesliga erhalten

Nach dem Spiel gegen Pullach deutete der Torjäger an, seine Karriere mit dem Landesliga-Aufstieg zu beenden. Jedoch dürfen sich die Fans vom FC Wacker München auf jeden Fall noch auf ein weiteres Jahr mit Bzunek freuen. „Nach einer so langen Zeit bei einem Verein müsste man die Karriere auch schon da beenden. Ich hab jetzt aber gemerkt, dass ich noch ein weitermachen will, solange es der Körper noch so zulässt. Daher hab ich mich jetzt entschieden, noch ein weiteres Jahr bei Wacker zu spielen“, verkündete der 35-Jährige. (seb)