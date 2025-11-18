Mit hart erkämpftem Sieg in die Winterpause

Am vergangenen Spieltag trafen in der Kreisklasse Dingolfing der SSV Weng und der SV Haidlfing aufeinander. Das Auswärtsspiel entschied der SVH mit 2:1 für sich. Das Ergebnis wurde den aktuellen Tendenzen beider Teams durchaus gerecht. Eine Partie, die für Haidlfing ein wichtiger Schritt war, um sich in der Spitzengruppe zu festigen. Schiedsrichter Hubert Wiesnet hatte die Partie zu jeder Zeit im Griff.
Auf schwierigem Geläuf versuchte der SV Haidlfing von Beginn an die Partie mit Ballbesitz zu kontrollieren. Die Heimmannschaft machte das Mittelfeld mit Hilfe des Platzes sehr eng, sodass oft nach wenigen vertikalen Pässen der Ballbesitz wechselte. Über Fischer Tim wurde die erste große Chance von Haidlfing eingeleitet. Sein Rückpass von der Grundlinie versprang unglücklich und der Abschluss von Spielertrainer Stoiber ging über das Tor. Der SSV Weng zeigte sich kämpferisch und agierte nicht nur defensiv, sondern versuchte durch Gegenstöße zum Erfolg zu kommen. Allerdings mangelte es oftmals an der Durchschlagskraftgegen eine gut organisierte Haidlfinger Defensive. Mit einem perfekten Abschluss gelang es Johannes Scheuenpflug in der 30. Minute den Führungstreffer für die Hausherren zu erzielen. Sein Abschluss vom Strafraumeck landete mit Hilfe des Innenpfostens im Haidflinger Tor und TW Drasch war machtlos. Durch hohes Anlaufen und den darauffolgenden Ballgewinnen hatte Haidlfing in der Folge mehrmals die Möglichkeit zum Ausgleich, verpasste diesen jedoch und so ging es mit einer knappen Führung für den SSV Wenig in die Halbzeit.
In der Halbzeitpause änderte Spielertrainer Stoiber die taktische Ausrichtung grundlegend und dies zeigte von Beginn an Wirkung. Mit Lucas Fischer kam gleich mehr Power ins Spiel der Offensive. Weng konnte sich kaum noch befreien und Tim Fischer erzielte in der 51. Minute den verdienten Ausgleich, als er nach Abschluss von Christoph Stoiber den selbst eingeleiteten Angriff abstaubte. Haidlfing blieb am Drücker und zeigte die im ersten Durchgang fehlende Zielstrebigkeit. Jonas Straßl schnappte sich den Ball und legte diesen am Torwart vorbei und wurde von diesem von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß versenkte Spielertrainer Stoiber in der 61. Minute sicher. Weng warf nun Alles nach vorne und die Defensive des SVH, um die eingewechselten Spezialisten Philip Nowag und Leon Eiglsperger, hielt und ließ keine Abschlüsse der Heimmannschaft zu. Vielversprechende Haidlfinger Konter blieben ungenützt und so wurde die Begegnung mit einem verdienten 2:1 Sieg beendet. Der Erfolg in Weng verschafft Selbstvertrauen und Festigung im oberen Tabellendrittel.
Die beiden Reservemannschaften trennten sich in einer fair geführten Partie 6:1. Die Haidlfinger Zwote trat seit Saisonbeginn sehr dominant auf und sammelt konstant Punkte.Auch die Auswärtshürde in Wenig konnte gemeistert werden. Mit Erfahrung und taktischer Disziplin wurde das Spielgeschehen von Beginn an kontrolliert, sowie in regelmäßigen Abständen die Tore erzielt. Die Torschützen waren Niklas Sagmeister mit einem Dreierpack, Paul Sagmeister, Maico Simmeth und Alex Sagerer-Horst.