Mit hart erkämpftem Sieg in die Winterpause

Am vergangenen Spieltag trafen in der Kreisklasse Dingolfing der SSV Weng und der SV Haidlfing aufeinander. Das Auswärtsspiel entschied der SVH mit 2:1 für sich. Das Ergebnis wurde den aktuellen Tendenzen beider Teams durchaus gerecht. Eine Partie, die für Haidlfing ein wichtiger Schritt war, um sich in der Spitzengruppe zu festigen. Schiedsrichter Hubert Wiesnet hatte die Partie zu jeder Zeit im Griff.

Auf schwierigem Geläuf versuchte der SV Haidlfing von Beginn an die Partie mit Ballbesitz zu kontrollieren. Die Heimmannschaft machte das Mittelfeld mit Hilfe des Platzes sehr eng, sodass oft nach wenigen vertikalen Pässen der Ballbesitz wechselte. Über Fischer Tim wurde die erste große Chance von Haidlfing eingeleitet. Sein Rückpass von der Grundlinie versprang unglücklich und der Abschluss von Spielertrainer Stoiber ging über das Tor. Der SSV Weng zeigte sich kämpferisch und agierte nicht nur defensiv, sondern versuchte durch Gegenstöße zum Erfolg zu kommen. Allerdings mangelte es oftmals an der Durchschlagskraftgegen eine gut organisierte Haidlfinger Defensive. Mit einem perfekten Abschluss gelang es Johannes Scheuenpflug in der 30. Minute den Führungstreffer für die Hausherren zu erzielen. Sein Abschluss vom Strafraumeck landete mit Hilfe des Innenpfostens im Haidflinger Tor und TW Drasch war machtlos. Durch hohes Anlaufen und den darauffolgenden Ballgewinnen hatte Haidlfing in der Folge mehrmals die Möglichkeit zum Ausgleich, verpasste diesen jedoch und so ging es mit einer knappen Führung für den SSV Wenig in die Halbzeit.