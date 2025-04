Mit halber Konzentration verlierst du ganze Spiele❗

So., 13.04.2025, 12:00 Uhr

Anpfiff um 12:00 Uhr durch Schiedsrichter Ziad Leilo. Der Fokus? Fehlanzeige! Bereits in der 13. Minute bestrafte Florian Erdmann unsere erste Unachtsamkeit – 0:1. Nur 8 Minuten später: Fehlpass im Aufbau, Erdmann sagt danke – 0:2. Trotz einiger guter Angriffe unsererseits, blieben die Tore aus. In der 34. dann der Hattrick – erneut Erdmann. Halbzeitstand: 0:3.

Letzten Sonntag empfingen wir bei bestem Fußballwetter die Reserve vom TSV Posthausen. Nach der bitteren Niederlage gegen Union Verden II hatten wir uns eigentlich Besserung vorgenommen. Treffen war wie immer pünktlich um 11 Uhr – Umziehen, Aufwärmen, Taktikbesprechung. Doch schon in der Kabine war klar: Viele waren nicht bei 100%. 😕

Die Pausenansprache war deutlich. Trainer Mario Hörenkuhl, Co-Trainer Kai Müller und unser Kapitän Max Freund versuchten das Ruder herumzureißen. Sogar Keeper Matthias Koch meldete sich lautstark zu Wort: „Disziplin und Konzentration fehlen!“ – Recht hatte er!

In Hälfte zwei zeigten wir dann endlich Reaktion! Nach einer bärenstarken Einzelaktion von Dennis Merzo legte er perfekt auf für Alexander Sashcheka – 1:3 (49‘). Westen war plötzlich wach, kämpfte, spielte Chancen heraus. Doch das Tor blieb wie vernagelt. ⚠️

Kai Müller übernahm Verantwortung in der IV und verhinderte mehrfach Schlimmeres. Wir stellten offensiv um, warfen alles nach vorn – doch wie es so oft kommt: In der 83. Minute machte Posthausen den Deckel drauf. Wer sonst? Florian Erdmann – sein 4. Treffer des Tages. 🧨

Endstand: 1:4. Bitter, weil mehr drin war. Bitter, weil wir uns selbst im Weg standen.

Besonderer Dank an: 👏 Schiedsrichter Ziad Leilo für die souveräne Spielleitung

🙌 Unsere Fans & die 1. Herren für den Support

🙏 Gute Besserung an Alexander Sashcheka – wir drücken die Daumen fürs Knie!

🎙️ Stimmen zum Spiel – Coach Mario Hörenkuhl:

„Leider konnten wir die Energie aus dem Spiel gegen Dörverden nicht mitnehmen. Es fehlt an Zusammenhalt und Fokus. Wenn wir das als Team nicht bald ändern, wird’s in dieser Saison schwer.“