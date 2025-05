Mit halbem Fuß in der Bezirksliga – „Wir hatten heute einen Weltklasse-Torwart hinten drin“

Neuried konnte das Hinspiel trotz doppelter Unterzahl für sich entscheiden. – Foto: Markus Nebl

Der TSV Neuried gewinnt das Relegationshinspiel zur Bezirksliga auswärts beim VfB Eichstätt II mit 1:0. Das Rückspiel steigt kommenden Samstag um 14 Uhr.

Gestern, 18:30 Uhr VfB Eichstätt Eichstätt II TSV Neuried TSV Neuried 0 1 Abpfiff Die letzte halbe Stunde war es nur noch Kampf – und der wurde belohnt. In doppelter Unterzahl schaukelten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried am Dienstagabend eine 1:0-Führung nach Hause und kehrten glücklich vom Relegationshinspiel bei Nord-Bezirksligist VfB Eichstätt II heim. Die erste von im Optimalfall vier Partien der Abstiegsrelegation (jeweils Hin- und Rückspiel in erster und zweiter Runde) konnten die Grün-Weißen somit schon mal nach den Wünschen von Cheftrainer Thomas Hiechinger gestalten und sind damit dem Klassenerhalt bereits ein kleines Stück nähergekommen.

Bei einem zweiten Sieg wäre Neuried in der zweiten Runde Im Rückspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) im heimischen Sportpark reicht den Neuriedern bereits ein Unentschieden zum Einzug in Runde zwei, in der entweder der TuS Raubling oder der FC Gerolfing auf den TSV warten.