 2026-01-20T07:14:11.657Z

Testspiel
Jorden Aigboje und die Hachinger testen gegen Geretsried.
Jorden Aigboje und die Hachinger testen gegen Geretsried. – Foto: Sven Leifer

Mit Haching & Bayern: Die Testpartien unter der Woche

Bayreuth muss Testspiel kurzfristig absagen

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost

Das Winterwetter hält derzeit vor allem das nördliche Bayern in Atem. In Franken gab`s teilweise sogar Rekordschneefälle. Die für den heutigen Dienstag geplante Testspiel der SpVgg Bayreuth gegen den FSV Erlangen-Bruck musste kurzfristig abgesagt werden.

Nichtsdestotrotz geht andernorts die Testschleife der Regionalligisten munter weiter - auch unter der Woche. Wir haben für euch einen kleinen Überblick:

Dienstag

Heute, 18:30 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
18:30

Zweiter Test gegen einen Landesligisten für die Eichsätter. Den Aufgalopp hat die Elf von Cheftrainer Dominik Betz am vergangenen Sonntag nach einigen Anlaufschwierigkeiten mit 2:1 gegen den TSV 1860 Weißenburg siegreich gestalten können. Der VfB muss in der Vorbereitung auch die Lücke schließen, die Kevin Mutove nach seinem Abgang zu Borussia Dortmund II hinterlassen hat.

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
19:00

Weiter geht`s mit dem Testen auch für die SpVgg Unterhaching. Der erste Probedurchgang am vergangenen Freitag gegen die zweite Mannschaft von Sturm Graz lieferte Licht und Schatten. Das Ergebnis von 1:4 war Cheftrainer Sven Bender nicht wichtig. Freilich will er nun gegen den Bayernliga-Aufsteiger TuS Geretsried bestimmt einen ersten Erfolg sehen wollen.

Mittwoch

Morgen, 18:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
18:30

Für den Regionalligisten FV Illertissen steht am Mittwoch(18:30)das zweite Vorbereitungsspiel an. Beim Traditionsklub und ehemaligen Zweitligisten VfR Aalen kann Trainer Holger Bachthaler seinen Kader erneut auf Herz und Nieren testen. Der Oberliga-Zweite ist sicher ein echter Prüfstein in Sachen Tempo, Physis und Aufmerksamkeit.

Morgen, 19:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt II
19:00

Nach dem lockeren Aufgalopp gegen den Kreisligisten SpVgg Niedernberg (3:1) wird`s nun für die Viktoria um den neuen Chefcoach Felix Luz deutlich anspruchsvoller, wenn es gegen die Profireserve von Eintracht Frankfurt geht.

Donnerstag

Do., 29.01.2026, 14:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00live

Der FC Bayern II ist zurück aus dem zehntägigen Trainigslager in den USA, wo für die Jungprofis einiges geboten war (Hier geht`s zum Bericht übers Trainingscamp in Kalifornien!). Zuhause wird die nun die Vorbereitung mit dem interessanten Testvergleich gegen den Tabellenführer der Regionalliga Südwest fortgesetzt.

Do., 29.01.2026, 18:30 Uhr
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
18:30

Erstes offizielles Testmatch für den TSV Aubstadt. Geprobt wird auf der Sportanlage in Zapfendorf gegen den Bayernligisten TSV Neudrossenfeld.

Aufrufe: 027.1.2026, 13:00 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor