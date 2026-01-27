Mit Haching & Bayern: Die Testpartien unter der Woche

Das Winterwetter hält derzeit vor allem das nördliche Bayern in Atem. In Franken gab`s teilweise sogar Rekordschneefälle. Die für den heutigen Dienstag geplante Testspiel der SpVgg Bayreuth gegen den FSV Erlangen-Bruck musste kurzfristig abgesagt werden. Nichtsdestotrotz geht andernorts die Testschleife der Regionalligisten munter weiter - auch unter der Woche. Wir haben für euch einen kleinen Überblick:

Dienstag

Heute, 18:30 Uhr VfB Eichstätt Eichstätt SC 04 Schwabach SC Schwabach 18:30 PUSH



Zweiter Test gegen einen Landesligisten für die Eichsätter. Den Aufgalopp hat die Elf von Cheftrainer Dominik Betz am vergangenen Sonntag nach einigen Anlaufschwierigkeiten mit 2:1 gegen den TSV 1860 Weißenburg siegreich gestalten können. D Zweiter Test gegen einen Landesligisten für die Eichsätter. Den Aufgalopp hat die Elf von Cheftrainer Dominik Betz am vergangenen Sonntag nach einigen Anlaufschwierigkeiten mit 2:1 gegen den TSV 1860 Weißenburg siegreich gestalten können. D er VfB muss in der Vorbereitung auch die Lücke schließen, die Kevin Mutove nach seinem Abgang zu Borussia Dortmund II hinterlassen hat

Heute, 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching TuS Geretsried Geretsried 19:00 PUSH



Weiter geht`s mit dem Testen auch für die SpVgg Unterhaching. Der erste Probedurchgang am vergangenen Freitag gegen die zweite Mannschaft von Sturm Graz lieferte Licht und Schatten. Das Ergebnis von 1:4 war Cheftrainer Sven Bender nicht wichtig. Freilich will er nun gegen den Bayernliga-Aufsteiger TuS Geretsried bestimmt einen ersten Erfolg sehen wollen.

Mittwoch

Morgen, 18:30 Uhr VfR Aalen VfR Aalen FV Illertissen Illertissen 18:30 PUSH



Für den Regionalligisten FV Illertissen steht am Mittwoch(18:30)das zweite Vorbereitungsspiel an. Beim Traditionsklub und ehemaligen Zweitligisten VfR Aalen kann Trainer Holger Bachthaler seinen Kader erneut auf Herz und Nieren testen. Der Oberliga-Zweite ist sicher ein echter Prüfstein in Sachen Tempo, Physis und Aufmerksamkeit.