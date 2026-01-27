Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Testspiel
Jorden Aigboje und die Hachinger testen gegen Geretsried. – Foto: Sven Leifer
Mit Haching & Bayern: Die Testpartien unter der Woche
Das Winterwetter hält derzeit vor allem das nördliche Bayern in Atem. In Franken gab`s teilweise sogar Rekordschneefälle. Die für den heutigen Dienstag geplante Testspiel der SpVgg Bayreuth gegen den FSV Erlangen-Bruck musste kurzfristig abgesagt werden.
Nichtsdestotrotz geht andernorts die Testschleife der Regionalligisten munter weiter - auch unter der Woche. Wir haben für euch einen kleinen Überblick:
Weiter geht`s mit dem Testen auch für die SpVgg Unterhaching. Der erste Probedurchgang am vergangenen Freitag gegen die zweite Mannschaft von Sturm Graz lieferte Licht und Schatten. Das Ergebnis von 1:4 war Cheftrainer Sven Bender nicht wichtig. Freilich will er nun gegen den Bayernliga-Aufsteiger TuS Geretsried bestimmt einen ersten Erfolg sehen wollen.
Für den Regionalligisten FV Illertissen steht am Mittwoch(18:30)das zweite Vorbereitungsspiel an. Beim Traditionsklub und ehemaligen Zweitligisten VfR Aalen kann Trainer Holger Bachthaler seinen Kader erneut auf Herz und Nieren testen. Der Oberliga-Zweite ist sicher ein echter Prüfstein in Sachen Tempo, Physis und Aufmerksamkeit.
Nach dem lockeren Aufgalopp gegen den Kreisligisten SpVgg Niedernberg (3:1) wird`s nun für die Viktoria um den neuen Chefcoach Felix Luz deutlich anspruchsvoller, wenn es gegen die Profireserve von Eintracht Frankfurt geht.
Der FC Bayern II ist zurück aus dem zehntägigen Trainigslager in den USA, wo für die Jungprofis einiges geboten war (Hier geht`s zum Bericht übers Trainingscamp in Kalifornien!). Zuhause wird die nun die Vorbereitung mit dem interessanten Testvergleich gegen den Tabellenführer der Regionalliga Südwest fortgesetzt.