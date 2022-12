Mit gutem Gefühl in die Winterpause

Aufstellung:

Daniel Reichenbacher, Timo Filter, Maurice Kleine-Beek, Mirko Ernst, Marijo Lazar (45. Keenan Endres), Mexhid Kurtolli, Adrijan Lazar (66. Alexander Kremer), Luis Müller (87. Sebastian Nagel), Daniel Zemler (82. Abdoul-Raouf Tchagba), Jan Kaven, Fabio Recupero

Trainer: Gregor Hellmann

Am vergangenen Sonntag war der FC Viktoria Berghausen zu Gast beim SSV Ettlingen.

Vor dem Spiel war die Devise klar, ein Sieg zum Jahresabschluss muss her.

Doch von dieser Anfangsmotivation war in der ersten Halbzeit nichts zu spüren.

Ettlingen nahm ab Minute 1 das Spiel in die Hand, wirkte engagiert und spritzig.

Sämtliche Vorsätze ließen die FC Jungs vermissen, so dass man nicht einmal eine Torchance kreierte. Ein individueller Patzer in der Defensive lässt Ettlingen in der 27. Spielminute zum 1:0 Halbzeit Endstand jubeln.

Zurück aus der Kabine wirkte der FC wie ausgewechselt und nahm den Kampf jetzt an. Es zeigte sich, dass hier noch etwas zu holen ist. Der unbedingte Wille war zurück

Von nun an war die Viktoria die spielbestimmende Mannschaft. Nach einigen guten Aktionen gelang in der 72. Minute durch Kennan Endres, nach Vorarbeit von Fabio Recupero, der verdiente Ausgleich zum 1:1.