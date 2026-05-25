Mit gutem Gefühl in die Relegation SV Alemannia Waldalgesheim II geht mit Erfolg in die Aufstiegsspiele +++ TSG Hechtsheim bleibt siegreich und präsentiert neues Trainerteam +++ SV Klein-Winternheim gewinnt kampflos +++ SG Gensingen/Grolsheim und SNK Bosnjak Mainz siegen auswärts +++ Heimerfolge für TSG Heidesheim sowie TSVgg. Stadecken-Elsheim +++ SV Ober-Olm II muss absteigen von Thomas Mirkes · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser

Die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim geht mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Spvgg. Dietersheim in die Relegation. – Foto: SV Alemannia Waldalgesheim

MAINZ-BINGEN. Der letzte Spieltag und die Saison haben in der B-Klasse Mainz-Bingen West ein Ende gefunden. Bis auf die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim, die in der Relegation um den Aufstieg gegen die TSG Drais antritt, und die TSG Heidesheim, die noch ein Entscheidungsspiel gegen die Spvgg. Selzen bekommt, gehen alle Teams in die wohlverdiente Sommerpause.

TSG Hechtsheim – FC Fortuna Mombach II 5:0 (3:0) TSG-Interimstrainer Nico Osten rekapitulierte: „Wir haben über die gesamte Spieldauer eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, wodurch der Sieg letztlich verdient war. Der Gegner hat trotzdem nie aufgegeben und es uns mit offensiven Nadelstichen nicht leicht gemacht. Besonders freut uns aktuell die große Spielfreude, mit der die Mannschaft die letzten Wochen aufgetreten ist und dies auch in diesem Spiel wieder unter Beweis gestellt hat.”

Indes haben Massimo Vallone als Trainer und Krystian Glonek in der Funktion des Co-Trainers für die kommende Runde zugesagt. Tore: 1:0 Timo Lochmann (26.), 2:0 David Georg Heß (39.), 3:0 Marlon Roth (45.), 4:0 Erik Haller (60.), 5:0 Joseph Schwerdt (83.) Fr., 22.05.2026, 19:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh III TSG Hechtsheim Hechtsheim 2 3 Abpfiff TSG Bretzenheim III – TSG Hechtsheim 2:3 (0:2) „Es war ein sehr ansehnliches Spiel von beiden Mannschaften mit Chancen auf beiden Seiten. Für die Zuschauer war es definitiv eine unterhaltsame Partie zum Saisonabschluss, in der es hin und her gegangen ist. Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, die die letzten fünf Spiele ohne richtigen Trainer die volle Punktausbeute geholt und so den vierten Platz gesichert hat. Diese Phase wollen wir in die neue Saison mitnehmen”, gab Nico Osten zu Protokoll, der fortan nur noch das Tor hüten wird. Tore: 0:1 Paul Neff (14.), 0:2 Jim Boßmann (36.), 1:2 Jonas Alexander Bech (51.), 2:2 Lendrit Zogaj (65.), 2:3 Michael Mbeko Mokobe (68.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Max Braun (TSG Bretzenheim III) wegen wiederholten Foulspiels (86.) Gestern, 13:00 Uhr FC Fortuna Mombach Fort Mombach II SV Klein-Winternheim SV Kl.-Wint. Abgesagt FC Fortuna Mombach II – SV Klein-Winternheim Die Partie wird mit 2:0 für den SVK gewertet werden, da die Fortuna auf Grund von Spielermangel nicht antreten konnte. Gestern, 13:00 Uhr SV Alemannia Waldalgesheim Alem. Walda. II SpVgg Dietersheim Dietersheim 2 1 Abpfiff SV Alemannia Waldalgesheim II – Spvgg. Dietersheim 2:1 (1:1) „Trotz der hohen Temperaturen und dem Umstand, dass es für uns sowie Dietersheim um nicht mehr wirklich viel gegangen ist, haben beide Mannschaften ein unterm Strich ansehnliches Fußballspiel gezeigt. Wir sind gut in die Partie gestartet und haben einige gute Angriffe auch bis zum Abschluss gut ausgespielt, uns allerdings nicht mit der Führung belohnt. Wir haben es verpasst, das Spiel frühzeitig zuzumachen. Der Sieg war in Summe verdient und auch extrem wichtig, um mit einem guten Gefühl in die beiden Relegationsspiele zu gehen. Auf diese werden wir uns jetzt bestmöglich vorbereiten, um den Traum vom Aufstieg zu verwirklichen”, berichtete Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia. Tore: 0:1 Bennet Reisch (14.), 1:1 Niklas Wein (33.), 2:1 Jörg Schniering (48., Kopfball)