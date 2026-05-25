Mit gutem Gefühl in die Relegation

MAINZ-BINGEN. Der letzte Spieltag und die Saison haben in der B-Klasse Mainz-Bingen West ein Ende gefunden. Bis auf die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim, die in der Relegation um den Aufstieg gegen die TSG Drais antritt, und die TSG Heidesheim, die noch ein Entscheidungsspiel gegen die Spvgg. Selzen bekommt, gehen alle Teams in die wohlverdiente Sommerpause.
TSG Hechtsheim – FC Fortuna Mombach II 5:0 (3:0)
TSG-Interimstrainer Nico Osten rekapitulierte: „Wir haben über die gesamte Spieldauer eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, wodurch der Sieg letztlich verdient war. Der Gegner hat trotzdem nie aufgegeben und es uns mit offensiven Nadelstichen nicht leicht gemacht. Besonders freut uns aktuell die große Spielfreude, mit der die Mannschaft die letzten Wochen aufgetreten ist und dies auch in diesem Spiel wieder unter Beweis gestellt hat.”
Indes haben Massimo Vallone als Trainer und Krystian Glonek in der Funktion des Co-Trainers für die kommende Runde zugesagt.
Tore: 1:0 Timo Lochmann (26.), 2:0 David Georg Heß (39.), 3:0 Marlon Roth (45.), 4:0 Erik Haller (60.), 5:0 Joseph Schwerdt (83.)
TSG Bretzenheim III – TSG Hechtsheim 2:3 (0:2)
„Es war ein sehr ansehnliches Spiel von beiden Mannschaften mit Chancen auf beiden Seiten. Für die Zuschauer war es definitiv eine unterhaltsame Partie zum Saisonabschluss, in der es hin und her gegangen ist. Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, die die letzten fünf Spiele ohne richtigen Trainer die volle Punktausbeute geholt und so den vierten Platz gesichert hat. Diese Phase wollen wir in die neue Saison mitnehmen”, gab Nico Osten zu Protokoll, der fortan nur noch das Tor hüten wird.
Tore: 0:1 Paul Neff (14.), 0:2 Jim Boßmann (36.), 1:2 Jonas Alexander Bech (51.), 2:2 Lendrit Zogaj (65.), 2:3 Michael Mbeko Mokobe (68.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Max Braun (TSG Bretzenheim III) wegen wiederholten Foulspiels (86.)
FC Fortuna Mombach II – SV Klein-Winternheim
Die Partie wird mit 2:0 für den SVK gewertet werden, da die Fortuna auf Grund von Spielermangel nicht antreten konnte.
SV Alemannia Waldalgesheim II – Spvgg. Dietersheim 2:1 (1:1)
„Trotz der hohen Temperaturen und dem Umstand, dass es für uns sowie Dietersheim um nicht mehr wirklich viel gegangen ist, haben beide Mannschaften ein unterm Strich ansehnliches Fußballspiel gezeigt. Wir sind gut in die Partie gestartet und haben einige gute Angriffe auch bis zum Abschluss gut ausgespielt, uns allerdings nicht mit der Führung belohnt. Wir haben es verpasst, das Spiel frühzeitig zuzumachen. Der Sieg war in Summe verdient und auch extrem wichtig, um mit einem guten Gefühl in die beiden Relegationsspiele zu gehen. Auf diese werden wir uns jetzt bestmöglich vorbereiten, um den Traum vom Aufstieg zu verwirklichen”, berichtete Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia.
Tore: 0:1 Bennet Reisch (14.), 1:1 Niklas Wein (33.), 2:1 Jörg Schniering (48., Kopfball)
SG SpoDrOck – SG Gensingen/Grolsheim 0:2 (0:0)
„Ein lauer Sommerkick. Die SG SpoDrOck hat offenbar ihre Aufstellung gewürfelt - bis auf den Torwart, der in der ersten Halbzeit einen Elfmeter sehr stark pariert und für seine Mannschaft lange die Null gehalten hat. Nach sehr vielen ausgelassenen Chancen und einigen grauen Haare unseres Trainers hat uns Francesco Förster mit der Führung erlöst. Kurz darauf hat Lars Eckahardt mit einem sehenswerten Solo das 2:0 erzielt. Ein sehr faires Derby bei entspannter Atmosphäre in Dromersheim”, teilte Jan Hemberger, einer der sportlichen Leiter der Gensinger, mit.
Tore: 0:1 Francesco Förster (80.), 0:2 Lars Eckhardt (90.), Besonderes Vorkommnis: Leon Merk (SG SpoDrOck) hält FE von F. Förster (23.)
TSG Heidesheim – FV Budenheim II 2:1 (2:0)
TSG-Spielertrainer Thorben Trabold sagte: „In einem Spiel, in dem es für beide Mannschaften um nicht mehr wirklich viel gegangen ist, sind wir von der ersten Minute an gut reingekommen. Tolle Ballzirkulationen über Dreiecke, was wir diese Saison leider zu wenig gesehen haben, haben funktioniert. Nach einigen vergebenen Chancen hat uns ein Standard die Führung gebracht.” Die TSG legte mit dem Doppelschlag nach. In der zweiten Hälfte hätten die Heidesheimer weiter mehr vom Spiel gehabt und sich gut durchkomponiert, seien jedoch entweder am Keeper oder der Querlatte gescheitert. „Wir haben verpasst, den Deckel drauf zu machen, und Budenheim ist nochmal zum Anschlusstreffer gekommen. Mit einer starken Teamleistung haben wir es bis zum Schluss verteidigt. Ein großes Kompliment geht aber auch an den Unparteiischen Niklas Aust, der trotz seines jungen Alters ein sehr gutes Spiel mit einer klaren Linie geleitet hat”, so Trabold abschließend.
Tore: 1:0 Dominik Schön (38., Kopfball nach Ecke von Vincent Hauptmann), 2:0 Simon Schäfer (40.), 2:1 Yannick Held (71.)
FV Hassia Kempten – SNK Bosnjak Mainz 1:3 (0:1)
„Das Spiel haben wir weitestgehend kontrolliert. Man hat gemerkt, dass es beim Gegner um nichts mehr geht, aber wir haben uns trotzdem schwergetan. Am Ende haben wir uns den Sieg verdient. Ich bin froh, dass jetzt Pause ist”, lautete das Statement des SNK-Spielertrainers Selvedin Delic.
Tore: 0:1 Ertan Erkan (35.), 0:2 Farhad Djamali (68.), 1:2 Julius Michel (71.), 1:3 Becir Hodzic (76.)
TSVgg. Stadecken-Elsheim – Spvgg. Ingelheim II 3:1 (1:0)
„Ein insgesamt verdienter Heimsieg. Wir haben das Spiel unbedingt gewinnen und die Saison positiv abschließen wollen. Bei der Hitze war es allerdings nicht ganz einfach, Tempo und Intensität hochzuhalten. Aber wir haben uns zahlreiche gute Chancen erspielt. Der Tag hat auch ganz im Zeichen des Abschieds einiger verdienter Spieler um Nils Gübler, Jerome Haar und Capitano Silas Große Böckmann gestanden. Ein rundum gelungener Abschluss mit dem achten Spiel in Folge ohne Niederlage. Herzlichen Glückwunsch zur verdienten Meisterschaft an die Ingelheimer”, kommentierte TSVgg-Trainer Dominik Friedel.
Tore: 1:0 Thomas Munk (15.), 1:1 Timo Nuß (58.), 2:1 Nico Dannenberg (79.), 3:1 Andreas Munk (90.+2)
SV Ober-Olm II – VfL Fontana Finthen II 5:0 (2:0)
Trotz des 5:0-Heimerfolgs muss die zweite Mannschaft des SV Ober-Olm in der nächsten Spielzeit eine Klasse tiefer antreten, da die erste Mannschaft aus der A-Klasse abgestiegen ist und die Zweitvertretung folglich ihren Platz in der B-Klasse räumen muss.
Tore: 1:0 Tobias Kaluza (8.), 2:0, 3:0 Raphael Kronenburg (31.), 4:0 Tim Pichowicz (70.), 5:0 Johannes Heigert (80.)