Mit Gusic und Gomoluch: Ratingen 04/19 spielt zu Null

Reichlich wenig Zeit also, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen, aber hinten heraus sprang ein 3:0 (2:0)-Heimsieg über den kessen Aufsteiger und damit das erste „Zu-Null-Spiel“ der Ratinger in dieser Saison sowie die Tabellenführung. Ein Einstand kann schlechter laufen. Gusic lächelte: „Die Jungs sind super drauf. Das ist eine geile Truppe, die mich direkt mitgenommen und viel Qualität hat.“

Logisch, dass er nach der kurzen Zeit die Laufwege und Absprachen in seinem neuen Team noch nicht hundertprozentig kennen kann, selbst wenn Apfeld ihn schon als Jugendspieler betreute und ihn beim FC Kray auch zum Oberligaspieler formte. Dafür klappte das erste Zusammenspiel aber schon ziemlich geräuschlos. „Ich habe im Training ein bisschen gesehen, wie die Jungs laufen, aber ich muss mich da noch rantasten“, sagte Gusic, der vom ETB weg wollte und einen Klub fand, der einen Innenverteidiger suchte. „Ich habe mich die letzten zwei Jahre beim ETB wohlgefühlt, dieses Jahr nicht mehr“, sagte der 1,90-Meter-Mann dazu.

Was bei seiner Premiere auffiel: Er verfügt über einen sehr weiten Einwurf, der auch als Flanke in den Strafraum segeln kann. „Das war irgendwie immer schon mein Ding. Ich habe das nicht besonders trainiert mit Medizinbällen oder so. Ich habe einfach viel Kraft in den Armen“, sagte Gusic schmunzelnd. Da kann man ihm also getrost die Doppelbelastung mit Ballsack und Wasserkiste zutrauen.

"Tut der Torwart-Seele gut"

Glücklich war nach der Partie auch Marvin Gomoluch. Die neue Nummer eins hatte in den ersten beiden Ligaspielen sechs Mal hinter sich greifen müssen, was die Ausbeute von vier Punkten noch bemerkenswerter macht. Nun das erste Pflichtspiel für 04/19 ohne Gegentor, das der Zugang vom KFC Uerdingen mit einem super Reflex auf der Linie gegen Dingdens Mohamed Salman selber auch sicherte. „Das tut der Torwart-Seele sehr, sehr gut“, sagte Gomoluch und ergänzte: „In Hilden haben wir beim 5:4-Sieg insgesamt nicht gut verteidigt, gegen Dingden haben wir uns belohnt. Wir wissen, dass wir mit dieser Offensive immer Tore schießen werden bei der Qualität, die da ist. Aber diesmal haben wir auch alles mit der kompletten Konsequenz wegverteidigt – das ist nicht selbstverständlich, das 90 Minuten mit dieser Intensität zu tun. Auch die Einwechselspieler reißen sich da gegen den Ball den Arsch auf, egal, ob sie 45 oder nur fünf Minuten spielen. Das war stark vom gesamten Team.“

Der 25-Jährige hat sich bei der Entscheidung um die Nummer eins durchgesetzt gegen den 32-jährigen Dennis Raschka, der im Niederrheinpokal spielen soll, und den 19-jährigen Sam Koch. „Wir haben ein super Torwart-Team mit Dennis, Sam und unserem Torwart-Trainer Marcel Siepmann“, lobte Gomoluch, der zwar erklärte, dass es ihn gefreut habe, dass die Entscheidung zu seinen Gunsten gefallen sei, aber vor allem betonte: „Ich muss Dennis ein Riesenlob aussprechen. Im – ich nenne das mal so – Herbst seiner Karriere so eine Leistung rauszuhauen in jedem Training bei jedem Wetter, das treibt mich auch zu Höchstleistungen. Er hat dafür meinen Support im Pokal.“

"Nehmen wir gerne mit"

Die Defensiv-Abteilung der Ratinger war also zufrieden, für die Offensive hatten Yannick Geisler mit seinem ersten Pflichtspieltor für 04/19, Emre Demircan per Foulelfmeter und Ali Hassan Hammoud mit dem Endstand die Glanzpunkte gesetzt. So fasste Dingdens Trainer Sebastian Amendt zusammen: „Wir haben uns wirklich gefreut, in Ratingen zu spielen, waren aber nicht hierhin gekommen, um die Punkte hier zu lassen. Aber übers ganze Spiel hat man die Qualität des Gegners gesehen.“ Als er anhob: „Leider haben wir den vierten Elfmeter im dritten Spiel bekommen“, wurde Amendt aus dem Publikum kurz unterbrochen mit einem „Berechtigt!“ und ergänzte dann: „Ja, das stimmt. Und wir haben in unserer besten Phase das dritte Gegentor bekommen. Da hatten wie nicht die defensive Qualität. Insgesamt war es ein verdienter Sieg von Ratingen.“

Sein Gegenüber war „erst einmal froh, dieses schwierige Heimspiel gewonnen zu haben und damit auch den ersten Heimsieg“ eingefahren zu haben. Apfeld fand weiter: „Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen sehr, sehr guten Aufsteiger. Aber wir sind sehr gut reingekommen und haben das Spiel in beide Richtungen kontrolliert. Ich hätte mir ein Tor mehr in der ersten Halbzeit gewünscht, weil ein 2:0 immer gefährlich ist.“