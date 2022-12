Mit großer Fan-Unterstützung in die Zwischenrunde 1.FC Saarbrücken: Zweite gewinnt alle drei Gruppenspiele

Nach dem frühen Ausscheiden beim HACO-Turnier des FC Noswendel-Wadern am Mittwoch zeigte sich das Landesligateam des 1. FC Saarbrücken am Donnerstag wieder von seiner besseren Seite. Beim Sparda-Bank-Cup des SV Saar 05 Jugend schaffte das Team von Spielertrainer Sammer Mozain drei Vorrundensiege und qualifizierte sich problemlos für die Zwischenrunde am Neujahrstag. Zunächst gab es einen 9:2-Erfolg über den Bezirksligisten Sportfreunde 05 Saarbrücken, dem ein 6:4 über den Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen folgte. Im abschließenden Gruppenspiel wurde noch Kreisligist ASC Dudweiler mit 12:1 bezwungen. Am Neujahrstag startet das Malstatter Team, das in der Joachim-Deckarm-Halle von 250 Fans lautstark angefeuert wurde, u7mj 14 Uhr in die Zwischenrunde. Die Gegner werden am Freitag ermittelt. Am Freitag, 30.12. spielt das FCS-Team beim Turnier des FV Diefflen mit. Dieses Hallenmasters-Qualifikationsturnier, das in der Dillinger Sporthalle west ausgetragen wird, beginnt um 17 Uhr. Die Finalspiele finden erst am Montag, 02.Januar 2023 statt. Sammer Mozain sagte zum Turnierverlauf in Saarbrücken: "Im Unterschied zu Wadern hatten wir heute mehr Auswahl, so kamen Alexander Jochum und Pierluigi Vella zurück, sodass wir auch wieder mehr wechseln konnten. Und in der großen Fläche konnten wir unser Spiel besser aufziehen als in Wadern, wo es sehr eng zuging und viel über dem Kampf ging".